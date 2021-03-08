В Беларуси прошли акции солидарности с женщинами-политзаключенными

По данным правозащитников, минимум 141 уголовное дело было заведено в Беларуси против женщин по политическим мотивам с начала президентской кампании 2020 года

В Международный женский день 8 марта в Беларуси прошли акции солидарности с женщинами, ставшими жертвами политических репрессий. По данным правозащитников, минимум 141 политически мотивированное уголовное дело завели в Беларуси в отношении женщин с начала прошлогодней президентской кампании.

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В Минске несколько девушек сфотографировались в черной одежде с белыми цветами в узнаваемых местах столицы в знак поддержки женщин-политзаключенных. Как отмечает портал Onliner, фотографии, судя по фону, вероятно, были сделаны не в этот понедельник. Акции к 8 марта прошли в формате цепей солидарности и инсталляций, передает TUT.BY.

Минимум 141 политически мотивированное уголовное дело против женщин

По данным правозащитного центра «Весна», в Беларуси с начала президентской кампании 2020 года было заведено как минимум 141 политически мотивированное уголовное дело в отношении женщин. «Как никогда до этого, огромное количество женщин было брошено за решетку по политическим мотивам», — констатируют правозащитники.

Как сообщает ПЦ «Весна», как минимум 49 женщин находятся в местах лишения свободы или под домашним арестом по политическим мотивам. Десять из них уже получили реальные сроки, остальные ждут судов. Еще минимум 17 женщин по решению суда приговорены к штрафам или находятся на «домашней химии» (ограничение свободы с регулярными посещениями отделений милиции). Как минимум 75 женщин — на свободе в статусе подозреваемых по уголовным делам, некоторые уехали за границу.

На данный момент в Беларуси 38 женщин признаны политическими заключенными, отмечают правозащитники. Среди них, например, член президиума Координационного совета, руководитель избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, задержанная полгода назад. Ее похитили в Минске и отвезли на границу с Украиной для выдворения, однако Колесникова порвала свой паспорт на пограничном пункте. С тех пор она находится в заключении, ей предъявили обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе по делу о заговоре с целью захвата власти.

Женщина, приговоренная на данный момент к самому суровому наказанию по политическим мотивам, — гражданка Беларуси и Швейцарии Наталья Херше, задержанная на акции в Минске в сентябре 2020 года. Ее приговорили к двум с половиной годам колонии за сорванную с омоновца балаклаву.

Обращение Светланы Тихановской по случаю 8 марта

Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 8 марта записала видеообращение к соотечественницам. «Женщины всегда делали для Беларуси очень многое, но за последний год совершили невозможное», — подчеркнула Тихановская.

Amnesty International: белорусские женщины в авангарде борьбы за права человека

Международная правозащитная организация Amnesty International 8 марта подчеркнула, что женщины находятся на переднем крае в борьбе за права человека в Беларуси, за что подвергаются репрессиям и угрозам.

«Светлана Тихановская, кандидат в президенты, вынужденная эмигрировать, брошенная в тюрьму Мария Колесникова, заключенная правозащитница Марфа Рабкова, журналистки Катерина Бахвалова и Дарья Чульцова, получившие два года тюрьмы за прямую трансляцию с протестной акции, — вот некоторые из многих женщин, чьи имена стали синонимами борьбы за свободу и права человека в Беларуси», — отметила координатов Amnesty International по Беларуси Айша Юнг.

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