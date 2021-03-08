Швейцария «сняла» паранджу: в чем смысл вызвавшего много шума референдума

В Швейцарии избиратели проголосовали за то, чтобы запретить ношение в общественных местах предметов гардероба, скрывающих лицо. И хотя в запрете прямо не указано, что речь идет о женской мусульманской одежде, но агитационная кампания перед референдумом не оставляла сомнений в том, что именно эта одежда была «предметом» голосования. Теперь Швейцария присоединилась к числу европейских стран, которые ввели такой запрет раньше — Франция, Австрия, Болгария, Бельгия и Дания. Но что изменит это решение в стране, где очень мало женщин, носящих паранджу или никаб?

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Зачем понадобился референдум. Что говорят победители

На референдум, прошедший 7 марта, было вынесено три вопроса, но именно голосование за «запрет паранджи» (хотя формально говорится о запрете ношения любого предмета одежды, закрывающего лицо) привлекло наибольший интерес — и в самой Швейцарии, и в мире.

За такой запрет высказалось чуть более 51,2% проголосовавших — то есть, инициатива крайне правой Швейцарской народной партии (SVP), которая вела агитацию под лозунгом «Нет экстремизму!», вполне могла и не пройти.

Тем не менее, результат достигнут, и теперь в стране, как уточняет издание Swissinfo, запрещено будет появляться с закрытым лицом на улицах, в офисах, в ресторанах и магазинах, в общественном транспорте, в кино и на стадионах — в общем, почти во всех общественных местах. Исключение сделано для «объектов религиозного культа», кроме того, закрывать лицо можно будет по медицинским показаниям, или по причине «особых» погодных условий.

Формально это означает и запрет на балаклавы, которые носят, например, футбольные ультрас или радикально настроенные участники демонстраций. Но как показывает опыт той же Франции, закон о запрете сокрытия лица совсем не мешает сотням радикальных демонстрантов использовать маски и балаклавы, громя витрины и атакуя сотрудников правопорядка.

Впрочем, целью Швейцарской народной партии, которая в последнее время, как отмечает Le Monde, стала терять популярность, было именно проведение анти-исламистской кампании (партия подчеркивала, что не следует ее путать с антимусульманской, конечно). Даже если члены партии и повторяли, что закон будет распространяться «и на хулиганов тоже».

Депутат Национального совета Швейцарии из SVP Вальтер Вобман в интервью Deutsche Welle накануне голосования заявил: «Подавлению женщины, обесцениванию ее личности нет места в нашем обществе, поэтому мы и выступили с такой инициативой. В нашем обществе показывают лицо». Депутат подчеркнул, что это является «признаком нашего свободного, демократического общественного порядка».

Депутат Национального совета Швейцарии из SVP Вальтер Вобман. AP - Peter Klaunzer

«Мы (сегодня) испытываем радость. Мы не хотим, чтобы в нашей стране был радикальный ислам», — заявил в интервью таблоидному Blick.tv лидер Швейцарской народной партии Марко Кьеза после объявления итогов голосования.

Как отмечает Le Monde, для партии успех на этом референдуме — вопрос «экзистенциальный». Хотя она и остается первой по популярности в стране, но по сравнению с 2010-ми, потеряла около четверти электоральной поддержки. Это связано и с тем, что вопрос «борьбы» с иммиграцией в последние годы стал волновать швейцарцев меньше.

Возможно, выиграть этот «анти-паранджистский» референдум партии помогло то, что инициативу поддержали некоторые представители левого политического спектра, а также отдельные феминистские организации, которых привлекла как раз идея запрета «подавления женщины», «вынужденной» носить паранджу или никаб из-за религиозного диктата, осуществляемого, к тому же, мужчинами.

Почему швейцарцы приняли «плохое решение»? Что говорят противники референдума

«Вопрос не должен был становиться предметом голосования. В этой стране есть всего горстка женщин, носящих паранджу, — заявил в интервью Le Monde швейцарский исламовед Стефан Латьон. — По большей части, это „новообращенные“, которые поступают так с целью интеллектуальной провокации или чтобы протестовать против отторжения (мусульманок)».

Как пишет Би-би-си, со ссылкой на результаты исследования Университета Люцерна, «в Швейцарии почти нет тех, кто носит паранджу», и всего «около 30 женщин носят никаб (головной убор, оставляющий открытым только прорезь для глаз)».

Чаще в подобной одежде можно увидеть туристок из стран Персидского залива, совершающих покупки в шикарных бутиках Женевы или Цюриха, пишет AFP, цитируя противников референдума.

По данным разных источников, в 8,6-миллионной Швейцарии проживает от 4,4% до 5,5% «мусульман» (т. е. менее 500 тысяч). При этом надо учитывать, что далеко не все из них являются даже просто верующими, не то, что «представителями» радикального ислама.

Тем, кого беспокоит присутствие на улицах женщин в мусульманских одеждах, противники референдума приводили еще один довод: подавляющее большинство проживающих в Швейцарии мусульман — из балканских стран (Босния и Герцеговина, Косово) или Турции, где не распространено ношение паранджи или никаба.

Так что голосование имело скорее символическое значение — как и референдум 2009 года, запретивший строить в стране новые минареты. Но этот «символизм», тем не менее, важен для обеих «противоборствующих» сторон.

Организация Amnesty International Suisse заявила в коммюнике своей представительницы о том, что принятый 7 марта на референдуме запрет является «опасной политикой символов», атакующей «женскую свободу», «свободу самовыражения и вероисповедания».

Крупнейшее швейцарское феминистское движение La Grève des femmes также осудило и саму инициативу, и тех феминисток, которые ее поддержали: «Мы выступаем против сексистской и расистской инициативы SVP, и глубоко возмущены тем, что люди, объявляющие себя „левыми и феминистками“, поддерживают очередную патерналистскую и унизительную инициативу» Швейцарской народной партии.

Не поддерживало инициативу и правительство страны. В Федеральном совете Швейцарии ее назвали «чрезмерной», подчеркнув, что государство не должно решать, как именно стоит одеваться женщинам. Кроме того, в правительстве отметили, что запрет может навредить туристическим интересам страны.

Одна из основных мусульманских организаций Швейцарии, Центральный совет мусульман, назвала голосование «черным днем», пишет Би-би-си. «Сегодняшнее решение бередит старые раны, усугубляет юридическое неравноправие и посылает мусульманскому меньшинству ясный сигнал о его изоляции», — заявил Совет.

Организация пообещала оспорить результаты плебисцита в суде.

Другие вопросы для голосования

На референдум 7 марта было вынесено еще два вопроса: об электронной персональной идентификации в интернете и о принятии соглашения о свободной торговле с Индонезией. И если первый вопрос не набрал необходимого большинства, то за углубление сотрудничества с Индонезией, — к слову, самой крупной мусульманской страной мира — проголосовало свыше 51% избирателей.

Ожидается, что соглашение позволит швейцарским компаниям экономить до 25 миллионов франков в год, отмечает Swissinfo.

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