Швейцария «сняла» паранджу: в чем смысл вызвавшего много шума референдума

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Агитационный плакат инициаторов референдума, крайне-правой Швейцарской народной партии.
Агитационный плакат инициаторов референдума, крайне-правой Швейцарской народной партии. AP - Urs Flueeler
RFI
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В Швейцарии избиратели проголосовали за то, чтобы запретить ношение в общественных местах предметов гардероба, скрывающих лицо. И хотя в запрете прямо не указано, что речь идет о женской мусульманской одежде, но агитационная кампания перед референдумом не оставляла сомнений в том, что именно эта одежда была «предметом» голосования. Теперь Швейцария присоединилась к числу европейских стран, которые ввели такой запрет раньше — Франция, Австрия, Болгария, Бельгия и Дания. Но что изменит это решение в стране, где очень мало женщин, носящих паранджу или никаб?

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Зачем понадобился референдум. Что говорят победители

На референдум, прошедший 7 марта, было вынесено три вопроса, но именно голосование за «запрет паранджи» (хотя формально говорится о запрете ношения любого предмета одежды, закрывающего лицо) привлекло наибольший интерес — и в самой Швейцарии, и в мире.

За такой запрет высказалось чуть более 51,2% проголосовавших — то есть, инициатива крайне правой Швейцарской народной партии (SVP), которая вела агитацию под лозунгом «Нет экстремизму!», вполне могла и не пройти.

Тем не менее, результат достигнут, и теперь в стране, как уточняет издание Swissinfo, запрещено будет появляться с закрытым лицом на улицах, в офисах, в ресторанах и магазинах, в общественном транспорте, в кино и на стадионах — в общем, почти во всех общественных местах. Исключение сделано для «объектов религиозного культа», кроме того, закрывать лицо можно будет по медицинским показаниям, или по причине «особых» погодных условий.

Формально это означает и запрет на балаклавы, которые носят, например, футбольные ультрас или радикально настроенные участники демонстраций. Но как показывает опыт той же Франции, закон о запрете сокрытия лица совсем не мешает сотням радикальных демонстрантов использовать маски и балаклавы, громя витрины и атакуя сотрудников правопорядка.

Впрочем, целью Швейцарской народной партии, которая в последнее время, как отмечает Le Monde, стала терять популярность, было именно проведение анти-исламистской кампании (партия подчеркивала, что не следует ее путать с антимусульманской, конечно). Даже если члены партии и повторяли, что закон будет распространяться «и на хулиганов тоже».

Депутат Национального совета Швейцарии из SVP Вальтер Вобман в интервью Deutsche Welle накануне голосования заявил: «Подавлению женщины, обесцениванию ее личности нет места в нашем обществе, поэтому мы и выступили с такой инициативой. В нашем обществе показывают лицо». Депутат подчеркнул, что это является «признаком нашего свободного, демократического общественного порядка».

Депутат Национального совета Швейцарии из SVP Вальтер Вобман.
Депутат Национального совета Швейцарии из SVP Вальтер Вобман. AP - Peter Klaunzer

«Мы (сегодня) испытываем радость. Мы не хотим, чтобы в нашей стране был радикальный ислам», — заявил в интервью таблоидному Blick.tv лидер Швейцарской народной партии Марко Кьеза после объявления итогов голосования.

Как отмечает Le Monde, для партии успех на этом референдуме — вопрос «экзистенциальный». Хотя она и остается первой по популярности в стране, но по сравнению с 2010-ми, потеряла около четверти электоральной поддержки. Это связано и с тем, что вопрос «борьбы» с иммиграцией в последние годы стал волновать швейцарцев меньше.

Возможно, выиграть этот «анти-паранджистский» референдум партии помогло то, что инициативу поддержали некоторые представители левого политического спектра, а также отдельные феминистские организации, которых привлекла как раз идея запрета «подавления женщины», «вынужденной» носить паранджу или никаб из-за религиозного диктата, осуществляемого, к тому же, мужчинами.

Почему швейцарцы приняли «плохое решение»? Что говорят противники референдума

«Вопрос не должен был становиться предметом голосования. В этой стране есть всего горстка женщин, носящих паранджу, — заявил в интервью Le Monde швейцарский исламовед Стефан Латьон. — По большей части, это „новообращенные“, которые поступают так с целью интеллектуальной провокации или чтобы протестовать против отторжения (мусульманок)».

Как пишет Би-би-си, со ссылкой на результаты исследования Университета Люцерна, «в Швейцарии почти нет тех, кто носит паранджу», и всего «около 30 женщин носят никаб (головной убор, оставляющий открытым только прорезь для глаз)».

Чаще в подобной одежде можно увидеть туристок из стран Персидского залива, совершающих покупки в шикарных бутиках Женевы или Цюриха, пишет AFP, цитируя противников референдума. 

По данным разных источников, в 8,6-миллионной Швейцарии проживает от 4,4% до 5,5% «мусульман» (т. е. менее 500 тысяч). При этом надо учитывать, что далеко не все из них являются даже просто верующими, не то, что «представителями» радикального ислама. 

Тем, кого беспокоит присутствие на улицах женщин в мусульманских одеждах, противники референдума приводили еще один довод: подавляющее большинство проживающих в Швейцарии мусульман — из балканских стран (Босния и Герцеговина, Косово) или Турции, где не распространено ношение паранджи или никаба.

Так что голосование имело скорее символическое значение — как и референдум 2009 года, запретивший строить в стране новые минареты. Но этот «символизм», тем не менее, важен для обеих «противоборствующих» сторон.

Организация Amnesty International Suisse заявила в коммюнике своей представительницы о том, что принятый 7 марта на референдуме запрет является «опасной политикой символов», атакующей «женскую свободу», «свободу самовыражения и вероисповедания».

Крупнейшее швейцарское феминистское движение La Grève des femmes также осудило и саму инициативу, и тех феминисток, которые ее поддержали: «Мы выступаем против сексистской и расистской инициативы SVP, и глубоко возмущены тем, что люди, объявляющие себя „левыми и феминистками“, поддерживают очередную патерналистскую и унизительную инициативу» Швейцарской народной партии.

Не поддерживало инициативу и правительство страны. В Федеральном совете Швейцарии ее назвали «чрезмерной», подчеркнув, что государство не должно решать, как именно стоит одеваться женщинам. Кроме того, в правительстве отметили, что запрет может навредить туристическим интересам страны.

Одна из основных мусульманских организаций Швейцарии, Центральный совет мусульман, назвала голосование «черным днем», пишет Би-би-си. «Сегодняшнее решение бередит старые раны, усугубляет юридическое неравноправие и посылает мусульманскому меньшинству ясный сигнал о его изоляции», — заявил Совет.

Организация пообещала оспорить результаты плебисцита в суде.

Другие вопросы для голосования

На референдум 7 марта было вынесено еще два вопроса: об электронной персональной идентификации в интернете и о принятии соглашения о свободной торговле с Индонезией. И если первый вопрос не набрал необходимого большинства, то за углубление сотрудничества с Индонезией, — к слову, самой крупной мусульманской страной мира — проголосовало свыше 51% избирателей. 

Ожидается, что соглашение позволит швейцарским компаниям экономить до 25 миллионов франков в год, отмечает Swissinfo.

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