Европарламент лишил депутатской неприкосновенности экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона

В настоящее время экс-глава Каталонии проживает в Бельгии. Верховный суд Испании выдал три международных ордера на его задержание, но бельгийские власти их проигнорировали, сославшись на то, что Карлес Пучдемон пользуется неприкосновенностью как депутат Европарламента. Теперь ему грозит экстрадиция.

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Европейский парламент проголосовал во вторник, 9 марта, за снятие неприкосновенности с трех членов Европарламента – депутатов от Каталонии, включая бывшего главу этого региона Карлеса Пучдемона. Эта мера была одобрена 400 депутатами против 248 при 45 воздержавшихся по результатам тайного голосования, уточнили в парламенте.

Власти Испании выдали международный ордер на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона по обвинению в «подстрекательстве к мятежу» и «растрате государственных средств». После неудачной попытки проведения голосования о независимости Каталонии в 2017 году Карлес Пучдемон укрылся в Бельгии, чтобы избежать испанского правосудия.

1 октября 2017 года правительство Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном организовало референдум о независимости региона от Испании. Этот референдум в Мадриде признали незаконным. Международные правозащитные организации обвинили испанскую полицию в чрезмерном применении насилия во время голосования.

По данным местных властей, подавляющее большинство участников голосования высказались за отделение региона от Испании. Явка составила тогда 43%. Парламент Каталонии 27 октября объявил о создании независимой от Испании республики. После этого Мадрид ввел в регионе прямое управление из центра, а ряд каталонских руководителей взяли под стражу.

В мае 2018 года региональный парламент избрал сторонника независимости Кима Торру на пост президента Женералитата. Его кандидатуру предложил Карлес Пучдемон, проживающий в Бельгии.

14 октября 2019 Верховный суд Испании вынес приговоры девяти каталонским политикам, организовавшим референдум. Они получили от девяти до 13 лет тюрьмы. Это решение вызвало в Каталонии массовые протесты сторонников независимости.

Весной 2019 года экс-президент Женералитета Карлес Пучдемон избрался в Европарламент вопреки запрету Центральной избирательной комиссии Испании.

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