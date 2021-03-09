Российскую вакцину «Спутник V» рассчитывают производить в Италии с июля

Как сообщила во вторник, 9 марта, итальянско-российская торговая палата, российскую вакцину Sputnik V будут производить в Италии с июля этого года. В то же время, ни власти Италии, ни будущая компания-производитель никаких комментариев сделать не захотели.

Как сообщила во вторник, 9 марта, итало-российская торговая палата, российскую вакцину «Спутник V» будут производить в Италии с июля этого года. Итало-российская торговая палата заявляет, что сделка является первым шагом на пути к производству вакцины в Европе. В то же время, Минздрав Италии и будущая компания-производитель отказались от комментариев агентствам AFP и Reuters.

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«Вакцина будет производиться с июля 2021 года на заводах итальянско-швейцарской фармацевтической компании Adienne в Ломбардии в Капонаго, недалеко от Монцы» (на севере Италии), рассказал в интервью агентству France-Presse Стефано Магги, советник по связям с прессой президента Торговой палаты Винченцо Трани. «С 1 июля по 1 января 2022 года будет произведено десять миллионов доз», – уточнил он, подчеркнув, что это «первое соглашение на европейском уровне о производстве на территории ЕС вакцины Sputnik».

«Если вакцина не будет разрешена в Европе до 1 июля 2021 года, произведенные дозы будут выкуплены Российским фондом прямых инвестиций и распределены в странах, где вакцина Sputnik уже разрешена», – сказал AFP Стефано Магги.

Как пишет агентство Reuters, это соглашение еще не было одобрено властями Италии. В то же время, отмечает агентство, «по словам европейских чиновников, Брюссель может начать переговоры с производителем, если об этом попросят как минимум четыре европейские столицы».

В ответ на запрос агентств Reuters и France Presse министерство здравоохранения Италии отказалось комментировать заявление итальянско-российской торговой палаты. Фармацевтическая компания Adienne также была недоступна для комментария агентствам.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на президента Adienne Pharma & Biotech Антонио Франческо ди Наро, перед началом производства «Спутника V» в Милане необходимо получить разрешение итальянского регулирующего органа. Ди Наро подчеркнул, что пока производственные цели наметить трудно.

Разработанная институтом Гамалеи вакцина «Спутник V» еще не получила разрешение на использование в Евросоюзе, но на прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в Амстердаме начало процедуру проверки российской вакцины. После объявления об этом российские власти заявили, что готовы предоставить вакцины 50 миллионам европейцев начиная с июня.

Эффективность российской вакцины оценивается в почти 92% в исследовании, опубликованном в прошлом месяце медицинским журналом The Lancet.

Утверждая, что ее вакцина в настоящее время прошла валидацию в 46 странах, Россия в очередной раз раскритиковала действия ЕМА в этот вторник. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что ЕС преднамеренно «отложил на несколько месяцев» процесс валидации «Спутник V».

Россия также решительно осудила во вторник высказывания представителя ЕМА Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила одностороннее одобрение вакцины «Спутник V» некоторыми европейскими странами с «русской рулеткой». Она настоятельно посоветовала отдельным странам ЕС дождаться результатов экспертизы российского препарата Европейским агентством лекарственных средств.

«Что касается этого досадного заявления, то оно как минимум, с нашей точки зрения, является некорректным. Мы знаем, что РФПИ выступили с определенными заявлениями. Спрос на эту вакцину, процесс вакцинации показывает востребованность этого препарата и его популярность», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Планы по производству российской вакцины «Спутник V» в Италии помогут удовлетворить иностранный спрос, если они будут реализованы, добавил он.

Из-за слишком медленных темпов проверки и регистрации вакцин европейскими институтами несколько стран ЕС самостоятельно одобрили применение российской вакцины. Так, не дожидаясь одобрения EMA, Венгрия в январе разрешила применение «Спутника V» на территории страны. В марте аналогичным образом поступили Словакия и Северная Македония, а Чехия заказала партию вакцин из России.

На данный момент в Европейском союзе разрешены три вакцины: Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Четвертый препарат – американской фирмы Johnson & Johnson – находится на стадии проверки. По данным информационных агентств, решение по этой вакцине ЕМА может принять уже в ближайший четверг, 11 марта.

Помимо «Спутник V», на рассмотрении Европейского агентства лекарственных средств находятся еще два - Novavax и CureVac.

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