Европарламент объявил Евросоюз «зоной свободы ЛГБТИК»

Европейский парламент объявил Европейский союз «зоной свободы ЛГБТИК». Соответствующая резолюция принята в четверг, 11 марта, в ответ на политику Польши и Венгрии, где в последнее время все сильнее дискриминируют права представителей сексуальных меньшинств. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

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Депутаты призвали Еврокомиссию использовать все инструменты, чтобы бороться с нарушениями основных прав ЛГБТИК в Европейском союзе. «Власти стран Евросоюза должны защищать права всех граждан. Представители ЛГБТИК в ЕС могут жить свободно и публично демонстрировать свою гендерную идентичность, не опасаясь дискриминации или преследования», — говорится в резолюции.

За документ проголосовали 492 евродепутата, против выступил 141, еще 46 воздержались. Резолюцию также поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

C марта 2019 года уже более ста польских регионов, округов и муниципалитетов приняли постановления, провозглашающие себя свободными от «идеологии» ЛГБТИК, говорится в резолюции Европарламента. ЛГБТИК-люди подвергаются в Польше растущей дискриминации и нападениям, происходит разжигание ненависти со стороны государственных органов, политиков (включая действующего президента) и проправительственных СМИ.

В резолюции также упоминается об ухудшении ситуации в Венгрии. В ноябре 2020 года венгерский город Надьката принял постановление, запрещающее «распространение и продвижение пропаганды ЛГБТИК». Спустя месяц национальный парламент принял поправки к конституции, которые еще больше ограничивают права ЛГБТИК, не принимают во внимание существование трансгендеров и небинарных лиц и ограничивают их право на семейную жизнь.

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