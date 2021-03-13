На фоне «третьей волны»: на большей части Италии с 15 марта введут карантин

Премьер Драги во время посещения центра вакцинации в римском аэропорту Фьюмичино. 12.03.2021

На большей части территории Италии, где проживают почти 40 миллионов человек, с понедельника, 15 марта, фактически будет введен карантин. «Память о том, что произошло прошлой весной, еще жива», — заявил премьер-министр Марио Драги, объясняя необходимость введения новых жестких ограничений.

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«В течение прошлой недели было зарегистрировано 150 175 новых случаев заражения против 130 816 на предыдущей неделе, т. е. рост почти на 15%», — подчеркнул премьер-министр Драги в пятницу, 12 марта, во время посещения центра вакцинации, созданного в римском аэропорту Фьюмичино.

«Память о том, что произошло прошлой весной, все еще жива, и мы сделаем все, чтобы это не повторилось», — добавил премьер, комментируя решение, принятое на заседании кабинета министров.

Несмотря на то, что глава правительства воздержался от произнесения слова «карантин», фактически именно он и будет введен на большей части территории страны, включая Милан, Турин, Венецию и Рим, пишет Le Point.

Половина из 20 областей Италии переходят в так называемую «красную зону».

Решение, которое с 15 марта и, как минимум, до 6 апреля будет означать для почти 40 миллионов итальянцев (общее население страны — 60,3 млн) закрытие баров и ресторанов, запрет на поездки даже в пределах муниципалитета проживания (за исключением веских причин), переход на дистанционное обучение для школьников…

Выход из дома будет разрешен по неотложным рабочим причинам, а также для покупки продуктов и медикаментов, уточняет France 3.

Остальные регионы страны пока относятся к «оранжевой зоне», статус «белой зоны», где практически все ограничения отменены, сохранила только Сардиния. У Сицилии пока статус «желтой зоны».

Во время пасхальных праздников, 3-5 апреля, карантин, т.е. «красная зона», будет уже по всей стране.

Напомним, в феврале 2020 года Италия стала первой страной в Европе, которая ввела массовый карантин: сначала — в северных регионах, позже — на всей территории.

К настоящему времени в Италии общее число случаев заболевания COVID-19 приблизилось к 3,2 млн, умерли от коронавируса более 101 тыс. человек.

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