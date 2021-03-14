«Black lives matter»: после протестов в Льеже 9 человек получили ранения

В бельгийском городе Льеже акция протеста под лозунгом «Black lives matter» закончилась погромами и столкновениями между протестующими и сотрудниками правопорядка. Как минимум 9 человек — четверо участников акции и пятеро полицейских — получили ранения. Всех их отправили в больницы, сообщил представитель городской полиции.

Реклама Читать далее

Как сообщает AFP, акция протеста была организована в ответ на задержание полицейскими в минувший понедельник, 8 марта, женщины конголезского происхождения. Задержанная за «неповиновение», она обвинила полицейских в «расизме».

В субботу, 13 марта, во время акции протеста «200–300 погромщиков» устроили в центре Льежа столкновения с сотрудниками правопорядка, заявили в полиции. Беспорядки были остановлены при участии 250 полицейских. Для разгона манифестантов полиция применила водометы.

Напомним, 8 марта в США начался суд над главным обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда, чья смерть во время полицейского задержания в 2020 году подняла волну протестов в США и в Европе под лозунгом «Black lives matter».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться