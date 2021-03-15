Через год после первой волны COVID-19 в Италии снова ввели карантин

Год спустя после первой волны COVID-19 на большей части территории Италии, в том числе в самых густонаселенных регионах севера страны и в Риме, с понедельника, 15 марта, вступил в силу карантин.

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Новые ограничительные меры, одобренные советом министров 12 марта, будут действовать как минимум до 6 апреля. Самые жесткие ограничения коснутся регионов с «красным уровнем» санитарной опасности — там, где еженедельно регистрируют более 250 новых случаев заражения на сто тысяч жителей. Это северные Ломбардия, Пьемонт, Венето, Эмилия-Романья. А также Лацио (Римский регион), Апулия и другие. На этих территориях закрылись школы, вузы, бары, рестораны. Выходить из дома можно только для работы, посещения врача, покупок первой необходимости.

В пасхальные выходные с 3 по 5 апреля карантин будет действовать по всей Италии. Премьер-министр Марио Драги признал, что такие меры окажут негативное влияние на психологическое состояние людей, на экономику и образование, но, по его словам, они необходимы, чтобы избежать еще более строгих мер в будущем.

На такие меры власти были вынуждены пойти на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки и роста числа заражений. Как пишет La Repubblica, если за неделю с 22 по 28 февраля в стране фиксировали около 195 новых случаев заражения на 100 тысяч человек, то с 1 по 7 марта этот показатель поднялся почти до 226. В ряде регионов на севере страны показатель превысил отметку в 250 случаев на сто тысяч человек за неделю.

На этом фоне увеличилась нагрузка от больницы, в том числе — на отделения интенсивной терапии. По данным местных СМИ, за месяц число госпитализаций в отделения интенсивной терапии увеличились на четверть.

Тем временем вакцинация, шедшая в Италии быстрыми темпами на начальном этапе, замедлилась из-за проблем с поставками. На данный момент лишь 1,8 млн жителей 60-миллионной страны получили две дозы вакцины.

В начале февраля в Италии были частично сняты ограничительные меры, тогда как большинство стран-соседей усиливали меры для сдерживания третьей волны пандемии. В большинстве регионов Италии открылись бары и рестораны, в регионах с «желтым уровнем» санитарных рисков открылись также музеи по будням. На данный момент «британский» вариант коронавируса, считающийся более заразным, представляет большинство случаев заражений в Италии.

На прошлой неделе Италия стала первой в Европе страной, где зарегистрировали более ста тысяч смертей от последствий COVID-19. Самые пострадавшие от эпидемии регионы — северные. Это в первую очередь Ломбардия (около 30 тысяч умерших от ковида), Эмилия-Романья (11 тысяч умерших), Пьемонт и Венето (по 10 тысяч умерших).

Год назад Италия стала первой из европейских стран, которая ввела повсеместный карантин — сначала на севере страны. Потом ограничительные меры были распространены на всю Италию.

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