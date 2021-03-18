«Надежная и эффективная»: регулятор ЕС рекомендовал продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca

«Комитет (агентства EMA) пришел к ясному научному выводу: речь идет о надежной и эффективной вакцине»

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) высказалось за продолжение использования вакцины против ковида англо-британской фирмы AstraZeneca. Глава EMA Эмер Кук сообщила на пресс-конференции в четверг вечером, 18 марта, что эксперты агентства считают вакцину безопасной и эффективной, а также полагают, что ее преимущества превышают возможные риски побочных явлений. Многие страны ЕС за последнюю неделю приостановили применение вакцины после сообщений о случаях тромбоза у привитых этим препаратом.

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«Комитет (агентства EMA) пришел к ясному научному выводу: речь идет о надежной и эффективной вакцине», — цитирует AFP заявление Эмер Кук. Европейское агентство лекарственных средств также пришло к заключению, что применение вакцины англо-британской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета «не было связано с увеличением общего риска случаев тромбоэмболии (острой закупорки кровеносных сосудов тромбом — RFI) и образования тромбов».

Европейский регулятор отметил, что «преимущества вакцины в защите людей от заражения COVID-19» (и «рисками смерти и госпитализации», связанными с этим заражением) «превышают возможные риски» возникновения побочных осложнений.

Вместе с тем, агентство EMA сообщило, что пока «не может окончательно исключить» возможную связь между редкими случаями образования тромбов и прививкой препаратом AstraZeneca. Эксперты изучили случаи тромбоза у 30 пациентов, привитых этой вакциной в странах ЕС (на 5 млн прививок, сделанных в Европе данным препаратом).

Дополнительный отзыв европейского регулятора о вакцине AstraZeneca был дан после того, как порядка пятнадцати стран ЕС, в том числе Германия, Франция, Италия и Испания объявили о приостановке применения вакцины. Это решение было принято после сообщений о случаях возникновения тромбов у привившихся этим препаратом.

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