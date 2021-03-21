Саммит ЕС проведут онлайн из-за коронавируса

Саммит лидеров стран-членов Европейского Союза, который пройдет 25–26 марта, перенесли в онлайн из-за новых вспышек коронавирусной инфекции на континенте. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщил официальный представитель Европейского совета Баренд Лейтс в Twitter.

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Как пояснил Баренд Лейтс, решение о переносе саммита в онлайн было принято из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах Евросоюза. «Председатель Европейского совета (Шарль Мишель — RFI) продолжит консультации со всеми лидерами», — отметил Лейтс.

Как сообщает агентство France-Presse, главы стран ЕС должны обсудить ряд острых тем, в том числе ухудшающиеся отношения с Россией и Турцией. По данным СМИ, на прошлой неделе ведущие политики Евросоюза по телефону просили Шарля Мишеля провести саммит в формате видеоконференции, однако в Брюсселе надеялись на личную встречу. Для этого меры безопасности, связанные с COVID-19, должны были усилить.

Согласно официальным данным, число заражений COVID-19 на прошлой неделе продолжило свой рост в нескольких странах Европы, в том числе в Германии. В воскресенье стало известно, что за продление локдауна в ФРГ выступает канцлер Ангела Меркель. Когда в Германии прекратят действовать строгие карантинные меры, неизвестно. Как уточняет DW со ссылкой на немецкие СМИ, в копии проекта соглашения, который Меркель и главы федеральных земель могут принять 22 марта, не значатся и шаги по ослаблению ограничений.

Во Франции власти объявили о третьем по счету карантине в Париже, столичном регионе и ряде департаментов страны на фоне роста числа пациентов с COVID-19 в реанимации, а также увеличения количества заражений коронавирусом. Выходить из дома без необходимости там запретили, однако в число уважительных причин добавили прогулки на свежем воздухе без ограничений по времени в радиусе 10 километров от дома. Большинство непродовольственных магазинов вынудили закрыться, но продолжить работу позволили продавцам цветов, книжным лавкам и парикмахерам. В итоге третий карантин оказался менее строгим, чем предыдущие.

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