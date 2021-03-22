«Абсолютно не нужна» ЕС: еврокомиссар Тьерри Бретон высказался о вакцине «Спутник V»

Европейскому союзу «абсолютно не нужен “Спутник V”», приоритетом является производство на европейской территории уже разрешенных к применению в ЕС четырех вакцин. С таким заявлением вечером 21 марта выступил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он отметил, что России самой «чертовски сложно» производить свою вакцину, и ЕС сможет оказать Москве помощь в производстве «Спутника V», но только во втором полугодии.

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который отвечает в Еврокомиссии за координацию производства вакцин против ковида в ЕС, в воскресенье вечером, 21 марта, отвечал на вопросы первого французского телеканала TF-1.

Тьерри Бретон назвал Евросоюз «континентом, который уже производит и произведет» в ближайшее время «самое большое число вакцин» от коронавируса. На вопрос о перспективах применения в ЕС российской вакцины Тьерри Бретон ответил: «Нам абсолютно не понадобится “Спутник V” (…) а также и любые другие вакцины».

Еврокомиссар также отметил сложности, которые испытывает Россия с налаживанием массового производства собственной вакцины: «“Спутник V”, вы знаете, русским самим чертовски сложно его производить (les Russes ont un mal fou à le fabriquer), и им, без сомнения, надо будет помочь. Мы посмотрим во втором полугодии. Если им нужно будет предоставить одно-два предприятия для производства, почему бы нет. Но пока приоритет — европейцам».

Тьерри Бретон сообщил, что в Евросоюзе есть все необходимые производственные мощности для того, чтобы до конца июня обеспечить себя 300 – 350 миллионами доз вакцин от ковида. 55 предприятий работают сейчас в ЕС круглосуточно, производя эти вакцины. Приоритетом является наращивание объемов производства и масштабов кампании вакцинации, полагает еврокомиссар. В странах ЕС разрешены к применению четыре вакцины. Три из них — Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca/Oxford — уже применяются в ходе кампании вакцинации. Недавно одобренная вакцина фирмы Janssen (корпорация Johnson & Johnson) начнет поступать в страны ЕС в апреле.

Бретон напомнил данные о росте объемов производства вакцин в ЕС: 14 млн доз было поставлено в январе, 28 млн — в феврале, 60 млн — в марте. Еврокомиссар пообещал, что по плану ЕС получит 100 млн доз в апреле и 120 млн в мае. Через три недели число прививок от ковида, сделанных в странах Евросоюза, достигнет 100 миллионов. По мнению Тьерри Бретона, к 14 июля в Евросоюзе можно будет достичь коллективного иммунитета от коронавируса.

Создатели вакцины «Спутник V» обвинили Тьерри Бретона в «предвзятости» и «высокомерии». В официальном аккаунте вакцинного бренда в твиттере в воскресенье вечером и в понедельник утром было размещено восемь сообщений с реакцией на слова еврокомиссара. В этих сообщениях утверждается, что российская вакцина «более эффективна и безопасна, чем некоторые другие вакцины, одобренные в ЕС», а также содержится угроза отказаться от прохождения процедуры проверки вакцины в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам начало последовательную проверку (rolling review) регистрационного досье российской вакцины. По результатам экспертизы, сроки завершения которой не называются, агентство EMA примет решение, одобрить или нет применение «Спутника V» на территории Евросоюза. Два государства ЕС — Венгрия и Словакия — одобрили применение препарата «Спутник V», не дожидаясь разрешения общеевропейского регулятора.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в марте сообщал, что уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства российской вакцины «Спутник V». В частности, сообщалось о соглашении РФПИ и швейцарской компании Adienne Pharma & Biotech о производстве "Спутник V" в Италии. Официальных подтверждений этой информации от властей указанных стран или фармкомпаний не поступало. Во Франции министерство промышленности ограничилось уточнением о том, что на данный момент в стране все имеющиеся мощности уже заняты производством разрешенных в ЕС вакцин.

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