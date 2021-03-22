Чечня, Китай и Бирма: Евросоюз расширил санкции за нарушения прав человека

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на заседании Европейского совета министров иностранных дел 27 стран 22 марта 2021.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на заседании Европейского совета министров иностранных дел 27 стран 22 марта 2021. REUTERS - POOL
RFI
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Евросоюз утвердил санкции в отношении 11 человек и четырех компаний, в том числе из России, Китая и КНДР в рамках своего нового Глобального механизма санкций за нарушение прав человека. Новые имена в «черный список» ЕС внесены 22 марта решением Европейского совета министров иностранных дел. Из граждан РФ под санкции попали двое чеченских силовиков. Руководители МИД стран ЕС внесли в санкционные списки главу военной хунты Бирмы (Мьянмы) и его подчиненных, а также четырех чиновников из КНР за преследования уйгуров в Синцзяне.

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На своем заседании 22 марта Европейский совет министров иностранных дел принял решение ввести ограничительные меры в отношении 11 человек и четырех юридических лиц в рамках своего нового Глобального механизма санкций за нарушения прав человека (Global Human Rights Sanctions Regime), утвержденного в декабре прошлого года.

«Черный список» ЕС пополнили, в частности, граждане и юрлица из шести стран — Китая, России, КНДР, Ливии, Южного Судана и Эритреи.  

В списке — двое россиян, попавших под персональные санкции «за пытки и репрессии политических оппонентов и представителей ЛГБТИ-сообщества в Чеченской республике России». Это бывший начальник полиции города Аргун Аюб Катаев и вице-премьер Чечни, командир СОБРа «Терек» Абузайд Висмурадов. В решении ЕС указывается на «личную причастность» этих силовиков к пыткам, произвольным арестам и задержаниям, а также к внесудебным казням и убийствам.

В новый санкционный список ЕС включены также четыре физических и одно юридическое лицо из КНР за причастность к преследованию уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Речь идет о представителях партийного руководства и ответственных за безопасность в Синьцзяне. Как отмечало агентство Reuters, речь идет о первых европейских санкциях против КНР за 30 лет. До этого эмбарго на поставки оружия в Китай ЕС вводил после подавления акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.

Китай 22 марта немедленно объявил о введении ответных санкций — в отношении 10 европейцев и четырех структур из ЕС. Речь идет о пяти депутатах Европарламента (среди них — французский депутат Рафаэль Глюксман), парламентариях из Нидерландов, Бельгии и Литвы, а также о Комитете по политике и безопасности Совета ЕС (он объединяет послов 27 стран, которые готовят санкции) и подкомитете по правам человека Европарламента.

Новый Глобальный механизм санкций за нарушения прав человека Евросоюз впервые задействовал 2 марта, когда ввел ограничения против российских руководителей, причастных к преследованию оппозиционера Алексея Навального и его сторонников (в европейский «черный список» тогда попали попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников).

Отдельным решением 22 марта Европейский совет министров иностранных дел ввел санкции против главы военной хунты Бирмы (Мьянмы), генерала Мин Ауна Хлаина, девяти высших бирманских военачальников и нового главы центральной избирательной комиссии страны. ЕС предупредил, что рассмотрит возможность «дополнительных ограничений против экономических субъектов, находящихся в собственности или под контролем военных» Бирмы. Европейский союз также отметил, что персональные санкции против 11 руководителей военной хунты сопровождают решение приостановить европейскую финансовую помощь правительству Бирмы и всем правительственным органам, поддерживающим военных.

В силе остаются также все ранее введенные ЕС ограничительные меры в отношении Бирмы — эмбарго на поставки оружия и оборудование, которое может использоваться для репрессий. Под персональными санкциями ЕС также остаются внесенные в «черный список» в 2019 году 14 человек (военных и полицейских начальников), причастных к преследованиям мусульманского меньшинства рохинджа. Отныне персональные санкции Евросоюза касаются 25 бирманских граждан.

Армейское командование Бирмы совершило военный переворот 1 февраля. С тех пор при подавлении акций протеста в стране было убито не менее 250 манифестантов, более 2600 протестующих оказались за решеткой, — напоминает AFP данные бирманских правозащитников.

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