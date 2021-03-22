Чечня, Китай и Бирма: Евросоюз расширил санкции за нарушения прав человека

Евросоюз утвердил санкции в отношении 11 человек и четырех компаний, в том числе из России, Китая и КНДР в рамках своего нового Глобального механизма санкций за нарушение прав человека. Новые имена в «черный список» ЕС внесены 22 марта решением Европейского совета министров иностранных дел. Из граждан РФ под санкции попали двое чеченских силовиков. Руководители МИД стран ЕС внесли в санкционные списки главу военной хунты Бирмы (Мьянмы) и его подчиненных, а также четырех чиновников из КНР за преследования уйгуров в Синцзяне.

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На своем заседании 22 марта Европейский совет министров иностранных дел принял решение ввести ограничительные меры в отношении 11 человек и четырех юридических лиц в рамках своего нового Глобального механизма санкций за нарушения прав человека (Global Human Rights Sanctions Regime), утвержденного в декабре прошлого года.

«Черный список» ЕС пополнили, в частности, граждане и юрлица из шести стран — Китая, России, КНДР, Ливии, Южного Судана и Эритреи.

В списке — двое россиян, попавших под персональные санкции «за пытки и репрессии политических оппонентов и представителей ЛГБТИ-сообщества в Чеченской республике России». Это бывший начальник полиции города Аргун Аюб Катаев и вице-премьер Чечни, командир СОБРа «Терек» Абузайд Висмурадов. В решении ЕС указывается на «личную причастность» этих силовиков к пыткам, произвольным арестам и задержаниям, а также к внесудебным казням и убийствам.

В новый санкционный список ЕС включены также четыре физических и одно юридическое лицо из КНР за причастность к преследованию уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Речь идет о представителях партийного руководства и ответственных за безопасность в Синьцзяне. Как отмечало агентство Reuters, речь идет о первых европейских санкциях против КНР за 30 лет. До этого эмбарго на поставки оружия в Китай ЕС вводил после подавления акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.

Китай 22 марта немедленно объявил о введении ответных санкций — в отношении 10 европейцев и четырех структур из ЕС. Речь идет о пяти депутатах Европарламента (среди них — французский депутат Рафаэль Глюксман), парламентариях из Нидерландов, Бельгии и Литвы, а также о Комитете по политике и безопасности Совета ЕС (он объединяет послов 27 стран, которые готовят санкции) и подкомитете по правам человека Европарламента.

Новый Глобальный механизм санкций за нарушения прав человека Евросоюз впервые задействовал 2 марта, когда ввел ограничения против российских руководителей, причастных к преследованию оппозиционера Алексея Навального и его сторонников (в европейский «черный список» тогда попали попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников).

Отдельным решением 22 марта Европейский совет министров иностранных дел ввел санкции против главы военной хунты Бирмы (Мьянмы), генерала Мин Ауна Хлаина, девяти высших бирманских военачальников и нового главы центральной избирательной комиссии страны. ЕС предупредил, что рассмотрит возможность «дополнительных ограничений против экономических субъектов, находящихся в собственности или под контролем военных» Бирмы. Европейский союз также отметил, что персональные санкции против 11 руководителей военной хунты сопровождают решение приостановить европейскую финансовую помощь правительству Бирмы и всем правительственным органам, поддерживающим военных.

В силе остаются также все ранее введенные ЕС ограничительные меры в отношении Бирмы — эмбарго на поставки оружия и оборудование, которое может использоваться для репрессий. Под персональными санкциями ЕС также остаются внесенные в «черный список» в 2019 году 14 человек (военных и полицейских начальников), причастных к преследованиям мусульманского меньшинства рохинджа. Отныне персональные санкции Евросоюза касаются 25 бирманских граждан.

Армейское командование Бирмы совершило военный переворот 1 февраля. С тех пор при подавлении акций протеста в стране было убито не менее 250 манифестантов, более 2600 протестующих оказались за решеткой, — напоминает AFP данные бирманских правозащитников.

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