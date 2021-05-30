Софья Сапега и транш на $500 млн: что обсудили Путин и Лукашенко в Сочи

В Сочи 29 мая завершились двухдневные переговоры президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко. Как стало известно из официальных источников, на встрече обсуждалась арест в Беларуси россиянки Софьи Сапеги, судьба которой, как заверил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, «небезразлична» Кремлю.

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О чем именно удалось договориться Путину и Лукашенко по поводу Софьи Сапеги, не сообщается. Дмитрий Песков заявил, что тема была поднята по инициативе российского президента. Однако власти России принимают во внимание тот факт, что у Сапеги имеется белорусский вид на жительство.

Политики поговорили о перехвате самолета Ryanair с экс-главным редактором NEXTA Романом Протасевичем на борту, который привел к новым ограничениям в отношении Беларуси. Согласно официальной позиции Кремля, в европейских странах, которые единогласно осудили инцидент, делают «каскад поспешных выводов». «С нашей точки зрения ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства, без поспешных выводов», — уточнил Песков.

По данным Telegram-канала «Пул Первого», близкого к Лукашенко, политикам удалось договориться об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города. Ранее авиакомпания лишилась возможности летать в Европу из-за санкций после инцидента с рейсом Ryanair.

Как ожидали эксперты, Путин и Лукашенко также обсудили второй трансфер Беларуси в рамках российского кредита. О нем стороны договорились в разгар протестов против официальных результатов президентских выборов, жестокое подавление которых привело к фактической изоляции Беларуси со стороны Запада. $500 млн должны поступить Беларуси в ближайшее время, заверили в Кремле. «Препятствий» для перевода средств там не увидели.

Ранее стало известно, что страны ЕС при участии офиса Светланы Тихановской подготовили план помощи реформам в Беларуси. Ее объем должен составить не менее трех миллиардов евро, средства пойдут на стабилизацию экономики, создание рабочих мест и совершенствование правовой системы. Получить эти деньги страна сможет только после того, как ее власти пойдут по пути «демократических реформ».

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