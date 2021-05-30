Хорватия станет пятой страной-покупателем французских боевых самолетов Rafale

Власти Хорватии объявили о намерении закупить у Франции 12 многоцелевых истребителей Rafale для модернизации своих ВВС и замены стоящих пока на вооружении самолетов МиГ-21. Соперниками французов в борьбе за будущий оружейный контракт были американские F-16 и шведские Gripen. Хорватия станет пятой по счету страной, купившей французский боевой самолет четвертого поколения. В Париже отметили что выбор Загреба «полностью вписывается в усилия по построению масштабной и сильной системы обороны в Европе».

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О выборе в пользу закупки у Франции самолетов Rafale 28 мая объявил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович, назвав предложение Парижа наилучшим. «По лучшей цене Хорватия получает самолет с наилучшим рейтингом и оснащением», — подчеркнул премьер. AFP отмечает, что для Хорватии покупка Rafale станет самым крупным оружейным контрактом с момента объявления независимости в начале 1990-х годов.

Хорватия, вступившая в НАТО в 2009 году и член ЕС с 2013 года, искала замену стоящим у нее на вооружении самолетам МиГ-21, которые были куплены (подержанными) у Украины. Срок их эксплуатации истекает в 2024 году.

В тендере на поставку самолетов для хорватских ВВС, помимо французских Rafale, участвовали американские F-16 (производитель Lockheed Martin) и шведские Gripen производства концерна Saab.

После объявления результатов тендера Хорватия и Франция приступают к переговорам по деталям контракта, который должен быть заключен до конца года.

Pour la deuxième fois, un pays européen choisit le Rafale. pic.twitter.com/4wHvbPzVkf — Florence Parly (@florence_parly) May 28, 2021

Французский министр обороны Флоранс Парли назвал выбор, сделанный Хорватией в пользу французских самолетов, «решительно европейским выбором». Покупку одной страной ЕС военных самолетов у другой страны единой Европы она назвала символической с точки зрения создания в Евросоюзе собственной системы обороны. «По кирпичику мы продолжаем закладывать основы европейской стратегической культуры», — указала Флоранс Парли.

Предложение Франции заключается в поставке Хорватии 12-ти самолетов Rafale последней модификации (10 одноместных машин и две — двухместных), сообщает France-presse. Париж продаст истребители, уже стоящие на вооружении французских ВВС, оснащенные ракетами Mica (воздух-воздух) европейского концерна MBDA и управляемыми бомбами AASM. Будущий контракт, который оценивается в 1 миллиард евро, предполагает также подготовку Францией пилотов и механиков. Сроки поставки — с середины 2023 по 2025 гг.

Хорватия станет пятой по счету страной, в которую Франция экспортирует свои боевые самолеты Rafale производства концерна Dassault Aviation. Среди европейских стран Хорватия будет второй после Греции, заказавшей у французов 18 машин. В общей сложности Франция поставит на экспорт 156 самолетов.

Многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale поступил на вооружение французской армии в середине 2000-х годов. Только в 2015 году Франция заключила самый первый контракт на экспорт этих самолетов. Концерн Dassault Aviation продал тогда Египту 24 боевых машины. В мае 2021 года объем поставки доведен до 54 самолетов. Вслед за Египтом в 2015-2016 году Rafale заказали также Катар и Индия (по 36 самолетов). В январе этого года 18 машин для своих ВВС купила Греция.

Франция занимает третье место в мире по объему экспорта вооружения (после США и России), согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). В 2016 – 2020 годах военный экспорт из Франции увеличился на 44% по сравнению с предыдущей пятилеткой, а доля Франции в мировом объеме экспорта вооружений составила 8,2%.

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