Это серьезно и нуждается в проверке: МИД Франции о возможной прослушке со стороны США через Данию

«Эти предполагаемые факты очень серьезны» и нуждаются в проверке, — заявил 31 мая госсекретарь по европейским делам в МИД Франции Клеман Бон, комментируя расследование СМИ о возможной прослушке европейских политиков Агентством национальной безопасности (АНБ) США через датские подводные кабели.

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«Между союзниками должно быть (…) доверие, минимальное сотрудничество, поэтому эти предполагаемые факты серьезны», — заявил Клеман Бон в интервью Franceinfo. По его словам, они нуждаются в проверке.

Если факты, изложенные в расследовании, подтвердятся, по словам Бона, будут выражены «дипломатические протесты». При этом представитель МИД Франции подчеркнул значимость двустороннего сотрудничества с Вашингтоном.

По данным датской общественной телерадиокомпании Danmarks Radio (DR), с 2012 по 2014 год Агентство национальной безопасности США воспользовалось партнерством с Копенгагеном для слежки за высокопоставленными политиками и чиновниками стран-союзниц: Германии, Франции, Швеции и Норвегии.

Как отмечает DR, это выводы внутреннего расследования датской военной разведки относительно действий АНБ. Телерадиокомпания ссылается на девять источников, знакомых с секретным докладом, работа над которым завершилась в мае 2015 года.

При этом внутреннее расследование датская военная разведка начала только в 2014 году, после разоблачений о прослушиваниях со стороны АНБ от получившего убежище в России Эдварда Сноудена. Как отмечает DR, тогда для изучения датско-американского сотрудничества была сформирована рабочая группа из четырех хакеров и аналитиков, которая вела свое расследование в строжайшей секретности, чтобы о нем не узнало АНБ.

DR указывает на вероятную связь между этим докладом и отставкой руководства датской военной разведки в августе прошлого года.

По данным расследования, АНБ с 2012 год 2014 год использовало датские подводные телекоммуникационные кабели в целях слежки за высокопоставленными политиками в европейских странах. Через датскую систему кабелей американские спецслужбы могли получить доступ как к телефонным звонкам, так и к переписке.

Среди тех, за кем велась слежка, называются канцлер ФРГ Ангела Меркель, тогдашний министр иностранных дел Германии (ныне президент) Франк-Вальтер Штайнмайер и кандидат в канцлеры от социал-демократов Пеер Штайнбрюк. DR подчеркивает, что это лишь некоторые из политиков, которых прослушивало АНБ через партнерство с Данией. Исчерпывающих данных о том, за кем еще могла вестись слежка, DR получить не удалось.

Министр обороны Дании Трине Брамсен отказалась комментировать «спекуляции» СМИ, отметив при этом, что датское правительство придерживается того мнения, что «систематическое прослушивание телефонных разговоров ближайших союзников недопустимо».

Руководители американских спецслужб и датской военной разведки от комментариев отказались.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что в Стокгольме «требуют полной информации». В Минобороны Норвегии отметили, что серьезно отнеслись к опубликованной в СМИ информации, отмечает Euronews. В правительстве ФРГ сообщили, что канцлер Ангела Меркель узнала о возможной слежке через Данию от прессы.

Отмечается, что свое расследование DR вела в сотрудничестве с французской газетой Le Monde, немецкими СМИ — газетой Süddeutsche Zeitung и телеканалами NDR и WDR, шведским телевещателем SVT и норвежским NRK.

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