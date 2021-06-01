Белорусский политзаключенный перерезал себе горло в суде

За мгновение до попытки суицида политзаключенный Степан Латыпов заявил о невыносимых пытках во время следствия. Латыпов известен в Беларуси как защитник мурала с «диджеями перемен». В суде он не признал вину по нескольким обвинительным статьям. Процесс в суде Советского района Минска начался утром 1 июня.

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Степана Латыпова задержали в сентябре прошлого года во дворе его дома на улице Червякова в Минске — этот двор получил неофициальное название «площадь Перемен», ранее там постоянно вывешивалась бело-красно-белая символика, на вентиляционной будке довольно долго был мурал в честь двух диджеев, включивших песню группы «Кино» «Перемен» на провластном митинге 6 августа. Латыпова задержали как раз у мурала — он защищал изображение от неизвестных в штатском. Его обвинили в участии в массовых акциях, также сообщалось, что Латыпов, арборист по роду занятий, собирался отравить силовиков средствами химзащиты растений.

Политзаключенный Степан Латыпов попытался убить себя прямо в суде https://t.co/a1BXW2yqgN pic.twitter.com/Nei6quCxrj — Naviny.by (@naviny) June 1, 2021

1 июня Степана Латыпова судили за: организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организаций, и активное участие в таких действиях; сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка; мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Мошенничество, по версии гособвинения, заключалось в обработке площадей от борщевика Сосновского в разных районах Беларуси «запрещенными в Беларуси химическими веществами».

Степан Латыпов, включенный правозащитниками в список политзаключенных, не признал свою вину в суде. В 13.40 по среднеевропейскому времени Латыпов после того, как были заслушаны свидетельские показания его отца, сообщил суду и залу, что силовики угрожают проблемами у всех его родственников. «Отец, после свидания (с тобой) ко мне пришел ГУБОП, пообещал, что если я не признаю вину, у меня будет пресс-хата (камера, где сокамерники создают невыносимые условия для кого-то из заключенных — RFI), уголовные дела против родных и соседей. Пресс-хата у меня была — 51 день. Так что ты готовься», — обратился к отцу Степан Латыпов, стал на скамью в клетке для подсудимых, достал острый предмет и вонзил себе в горло. Охранники некоторое время не могли открыть дверь клетки, Латыпов потерял сознание и упал на пол.

В бессознательном состоянии политзаключенный доставлен в операционную одной из минских больниц.

250 лет тюрьмы

По данным правозащитного центра «Весна», за май по «политическим» уголовным делам присуждено 252 года лишения свободы; 49 лет ограничения свободы с направлением на «химию» — исправительное учреждение открытого типа; 49,5 лет ограничения свободы без отправки на «химию»; 6 месяцев ареста; 300 базовых величин штрафа. За май осуждено не менее 109 человек — в «Весне» отмечают, что информация может быть неполной.

Охота на журналистов продолжается

Стало известно об обвинениях, выдвинутых против журналисток портала TUT.by, которые в числе прочих задержанных сотрудников портала, содержатся в СИЗО. Главный редактор Марина Золотова и журналистка Елена Толкачева подозреваются в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, статья предусматривает до пяти лет ограничения или от трех до семи лет лишения свободы. Пока нет сведений об обвинении ещё одной журналистки портала — Ольги Лойко.

31 мая суд Московского района Минска арестовал на 30 суток журналистку Глафиру Жук, сотрудничающую с газетой «Народная Воля». Жук признана виновной в «пикетировании перед зданием суда» — 14 мая она освещала первый день процесса, получившего название «дело студентов». Журналистку осудили в день ее двадцатилетия.

1 июня редактора спецпроектов портала Hrodna.life Ирину Новик поместили в изолятор временного содержания до суда. Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, суд состоится 2 или 3 июня, «Ирину будут судить как физическое лицо по ст. 19.11 КоАП «Распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность». 1 июня Ирина Новик пришла в отделение милиции по вызову участкового, где ее и задержали.

1 июня в Минске задержан журналист Tribuna.com Дмитрий Руто за бело-красно-белый футбольный шарф в салоне автомобиля. Как сообщает Tribuna.com, журналиста обвиняют в незаконном пикетировании по статье 24.23 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает наказание в виде штрафа или ареста.

По данным БАЖ, под стражей сейчас находятся 32 журналиста.

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