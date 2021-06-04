Интервью с петлей на шее
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Государственный телеканал ОНТ (а негосударственных в Беларуси нет) показал полуторачасовое «интервью» с обвиняемым в терроризме Романом Протасевичем. Экс-редактор телеграм-канала NEXTA сказал о добровольном участии в передаче, на его руках видны травмы.
Романа Протасевича и его спутницу, гражданку России Софью Сапегу задержали 23 мая после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Сажали принудительно — якобы из-за подозрения в минировании самолета, для убедительности по личному распоряжению Александра Лукашенко был поднят истребитель с ракетами «воздух-воздух». История с самолетом уже принесла Беларуси славу страны-воздушного террориста, мировые авиакомпании изменили маршруты, чтобы не следовать над Беларусью, самолетам «Белавиа» запрещено летать в страны ЕС и Украину, впереди очередной пакет западных санкций.
«Интервью»
24 мая в первом появлении на видео из СИЗО в Минске Роман Протасевич говорит, что сотрудничает со следствием, дает признательные показания по делу об организации массовых беспорядков в Минске. Родители Протасевича, правозащитники, журналисты и западные политики обратили внимание на следы травм на лице Протасевича.
Вечером 3 июня телеканал ОНТ представил полуторачасовую версию «интервью» с Протасевичем в программе «Марков. Ничего личного». В Беларуси распространена практика демонстрации «покаянных» видеозаписей задержанных — из-за этого Европейский вещательный союз (EBU) приостановил членство в организации главного белорусского гостелеканала БТ. Очевидно, что анализировать «покаянное интервью» политзаключенного в стране, где практикуются пытки — об этом говорится в официальном сообщении спецдокладчика по Беларуси Совета ООН по правам человека — неэтично. Поэтому лишь о главных моментах в эмоциональных ответах Протасевича, которые дают хоть какое-то понимание, как развивается дело задержанного и как госпропаганда намерена использовать эти «признания».
Роман Протасевич заявил, что полностью признал свою вину по статье 342 УК Беларуси — организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Он подробно рассказал о «кухне» якобы управления протестами летом-осенью прошлого года, об общем чате и участниках чата, среди названных журналистов, экспертов, активистов в том числе указаны не только те, кто находится вне Беларуси; о зум-конференциях с участниками «заговора против Лукашенко».
Роман Протасевич рассказал о «закулисной жизни» белорусской политической эмиграции, жилищных условиях, материальном положении демократических лидеров, ссорах и конфликтах между центрами в Литве и Польше. По его словам, сам он разочаровался в демократическом движении, в протестах, и, скорее всего, вернулся бы и сам в Беларусь. В финале Протасевич сказал, что не хочет больше лезть в политику, надеется, «что я смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то». Завершалось «интервью» слезами политзаключенного, при этом на запястьях рук Протасевича, когда он закрыл лицо, отчетливо видны следы от наручников.
Марат Марков, который постоянно подчеркивал, что «это не допрос» и он «не следователь», заявил, что полная версия «добровольного интервью» длится четыре часа, но ее пришлось сократить, так как названо много фамилий и сведений, которые пока составляют тайну следствия.
Что не так с «откровениями» людей в белорусских СИЗО
«Интервью» с Романом Протасевичем вызвало ожидаемо широкую дискуссию в белорусском сегменте интернета — от осуждения слов самого задержанного до (таковых абсолютное большинство) невозможности транслировать «показания, выбитые пытками заложника».
Журналистка «Зеленого портала» Наста Захаревич, дважды отбывшая аресты осенью 2020 года, пишет в своей колонке на «Радыё Свабода»: «Ни одно слово, сказанное политзаключенными их палачам, нельзя считать правдой, и ни за какие „признания“ их нельзя осуждать. Все это — последствия пыток и знак того, что человек еще не до конца сломан и еще борется за жизнь».
Роман Протасевич «теперь полностью под контролем силовиков», то, что он говорит — «исключительно последствия пыток и угроз», «сам по себе процесс «наговаривания признаний — тоже пытка». «А если человека пытают, его нельзя осуждать ни за какие слова и действия. Его задача — выжить с наименьшими потерями, и неприлично пробовать перекладывать на него ответственность за нашу безопасность. За последние месяцы мы могли видеть десятки, если не сотни таких признаний на камеру. В своей политической активности каялись люди обоих полов, разных возрастов и с разным уровнем физической подготовки и психологической устойчивости. Пропаганда не брезговала тем, чтобы показывать признания избитых и окровавленных людей — для пропагандистов и такие „показания“ считаются приемлемыми», — пишет Наста Захаревич.
«Также очевидно, что тот же Протасевич — не наивный юноша, который верит, что, если будет сотрудничать со следствием, то получит какие-то плюсы насчет сокращения будущего срока. Он просто пытается выжить сам и, вероятно, сохранить жизнь своей девушке, которую буквально взяли в заложники. Он со своей стороны делает все, что может. Наша задача — делать все, что можем мы», — заключает журналистка.
«Я абсолютно не верю в искренность этих высказываний». Глава правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий об интервью с экс-редактором NEXTA Романом Протасевичем, показанном на белорусском телеканале ОНТ. pic.twitter.com/3cbJlw0iYz— RFI на русском (@RFI_Ru) June 4, 2021
3 июня в Беларуси велась еще одна странная видеосъемка. В СИЗО Жодино белорусское телевидение снимало политзаключенную Марию Колесникову, одну из главных лидеров белорусского демократического движения, отказавшуюся покинуть Беларусь осенью прошлого года. Как сообщает телеграм-чат политика Виктора Бабарико, своего согласия на видеосъемку Мария Колесникова не давала.
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