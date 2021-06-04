Интервью с петлей на шее

Государственный телеканал ОНТ (а негосударственных в Беларуси нет) показал полуторачасовое «интервью» с обвиняемым в терроризме Романом Протасевичем. Экс-редактор телеграм-канала NEXTA сказал о добровольном участии в передаче, на его руках видны травмы.

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Романа Протасевича и его спутницу, гражданку России Софью Сапегу задержали 23 мая после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Сажали принудительно — якобы из-за подозрения в минировании самолета, для убедительности по личному распоряжению Александра Лукашенко был поднят истребитель с ракетами «воздух-воздух». История с самолетом уже принесла Беларуси славу страны-воздушного террориста, мировые авиакомпании изменили маршруты, чтобы не следовать над Беларусью, самолетам «Белавиа» запрещено летать в страны ЕС и Украину, впереди очередной пакет западных санкций.

«Интервью»

24 мая в первом появлении на видео из СИЗО в Минске Роман Протасевич говорит, что сотрудничает со следствием, дает признательные показания по делу об организации массовых беспорядков в Минске. Родители Протасевича, правозащитники, журналисты и западные политики обратили внимание на следы травм на лице Протасевича.

Вечером 3 июня телеканал ОНТ представил полуторачасовую версию «интервью» с Протасевичем в программе «Марков. Ничего личного». В Беларуси распространена практика демонстрации «покаянных» видеозаписей задержанных — из-за этого Европейский вещательный союз (EBU) приостановил членство в организации главного белорусского гостелеканала БТ. Очевидно, что анализировать «покаянное интервью» политзаключенного в стране, где практикуются пытки — об этом говорится в официальном сообщении спецдокладчика по Беларуси Совета ООН по правам человека — неэтично. Поэтому лишь о главных моментах в эмоциональных ответах Протасевича, которые дают хоть какое-то понимание, как развивается дело задержанного и как госпропаганда намерена использовать эти «признания».

Роман Протасевич заявил, что полностью признал свою вину по статье 342 УК Беларуси — организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Он подробно рассказал о «кухне» якобы управления протестами летом-осенью прошлого года, об общем чате и участниках чата, среди названных журналистов, экспертов, активистов в том числе указаны не только те, кто находится вне Беларуси; о зум-конференциях с участниками «заговора против Лукашенко».

Роман Протасевич рассказал о «закулисной жизни» белорусской политической эмиграции, жилищных условиях, материальном положении демократических лидеров, ссорах и конфликтах между центрами в Литве и Польше. По его словам, сам он разочаровался в демократическом движении, в протестах, и, скорее всего, вернулся бы и сам в Беларусь. В финале Протасевич сказал, что не хочет больше лезть в политику, надеется, «что я смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то». Завершалось «интервью» слезами политзаключенного, при этом на запястьях рук Протасевича, когда он закрыл лицо, отчетливо видны следы от наручников.

Завершалось «интервью» слезами политзаключенного, при этом на запястьях рук Протасевича, когда он закрыл лицо, отчетливо видны следы от наручников. © screenshot Youtube

Марат Марков, который постоянно подчеркивал, что «это не допрос» и он «не следователь», заявил, что полная версия «добровольного интервью» длится четыре часа, но ее пришлось сократить, так как названо много фамилий и сведений, которые пока составляют тайну следствия.

Что не так с «откровениями» людей в белорусских СИЗО

«Интервью» с Романом Протасевичем вызвало ожидаемо широкую дискуссию в белорусском сегменте интернета — от осуждения слов самого задержанного до (таковых абсолютное большинство) невозможности транслировать «показания, выбитые пытками заложника».

Журналистка «Зеленого портала» Наста Захаревич, дважды отбывшая аресты осенью 2020 года, пишет в своей колонке на «Радыё Свабода»: «Ни одно слово, сказанное политзаключенными их палачам, нельзя считать правдой, и ни за какие „признания“ их нельзя осуждать. Все это — последствия пыток и знак того, что человек еще не до конца сломан и еще борется за жизнь».

Роман Протасевич «теперь полностью под контролем силовиков», то, что он говорит — «исключительно последствия пыток и угроз», «сам по себе процесс «наговаривания признаний — тоже пытка». «А если человека пытают, его нельзя осуждать ни за какие слова и действия. Его задача — выжить с наименьшими потерями, и неприлично пробовать перекладывать на него ответственность за нашу безопасность. За последние месяцы мы могли видеть десятки, если не сотни таких признаний на камеру. В своей политической активности каялись люди обоих полов, разных возрастов и с разным уровнем физической подготовки и психологической устойчивости. Пропаганда не брезговала тем, чтобы показывать признания избитых и окровавленных людей — для пропагандистов и такие „показания“ считаются приемлемыми», — пишет Наста Захаревич.

«Также очевидно, что тот же Протасевич — не наивный юноша, который верит, что, если будет сотрудничать со следствием, то получит какие-то плюсы насчет сокращения будущего срока. Он просто пытается выжить сам и, вероятно, сохранить жизнь своей девушке, которую буквально взяли в заложники. Он со своей стороны делает все, что может. Наша задача — делать все, что можем мы», — заключает журналистка.

«Я абсолютно не верю в искренность этих высказываний». Глава правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий об интервью с экс-редактором NEXTA Романом Протасевичем, показанном на белорусском телеканале ОНТ. pic.twitter.com/3cbJlw0iYz — RFI на русском (@RFI_Ru) June 4, 2021

3 июня в Беларуси велась еще одна странная видеосъемка. В СИЗО Жодино белорусское телевидение снимало политзаключенную Марию Колесникову, одну из главных лидеров белорусского демократического движения, отказавшуюся покинуть Беларусь осенью прошлого года. Как сообщает телеграм-чат политика Виктора Бабарико, своего согласия на видеосъемку Мария Колесникова не давала.

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