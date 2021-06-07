Суд в Нидерландах начал слушания по существу дела о сбитом в Донбассе лайнере MH17

В понедельник, 7 июня, суд в Нидерландах приступил к слушаниям по существу дела о катастрофе 17 июля 2014 года самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Лайнер, летевший по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, выполняя регулярный рейс MH-17, потерпел крушение в зоне боевых действий в Донбассе. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Обвиняемыми по делу проходят граждане РФ Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

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Основные слушания по делу об уничтожении пассажирского лайнера в небе над Донбассом начались почти семь лет спустя после трагедии. Судебный процесс по делу о катастрофе начался еще 9 марта 2020 года в Амстердаме, предыдущие заседания были посвящены многочисленным юридическим вопросам, в том числе о приемлемости доказательств, собранных международной Объединенной следственной группой (JIT), напоминает France-Presse. В мае этого года участники процесса осмотрели обломки Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», переданные Украиной и находящиеся на военной базе на юге Нидерландов.

Обвиняемых на процессе — четверо, трое из них — граждане России. Это полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков); офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский; подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов. Четвертый обвиняемый — гражданин Украины, командир разведывательного подразделения самопровозглашенной «ДНР» Леонид Харченко. На суде не присутствует ни один из обвиняемых. Гиркин, Дубинский и Харченко отказались участвовать в процессе. Пулатов, заявивший о своей невиновности, представлен на суде своими адвокатами.

«Завтра будет тяжелый день для семей погибших». Адвокат Питер Лангстрат, представляющий родственников жертв крушения МН17. pic.twitter.com/U6hvz7nHos — RFI на русском (@RFI_Ru) June 7, 2021

AFP напоминает, что международная следственная группа JIT в мае 2018 года установила, что пассажирский Boeing был сбит над зоной боевых действий в Донбассе 17 июля 2014 года пророссийскими сепаратистами с помощью российской ракеты из ЗРК «Бук» (установка стояла на вооружении 53-й зенитно-ракетной бригады российских ПВО и была доставлена в Донбасс из Курска).

В специальном заявлении суд Нидерландов отметил, что с 7 июня приступает к изучению «доказательств обвинения и намерен выяснить ключевые вопросы, которыми он уже начал заниматься». Эти вопросы перечислены в заявлении: Был ли самолет рейса MH17 сбит ракетой «Бук»? Была ли ракета «Бук» выпущена из района вблизи селения Первомайское (находится рядом с населенным пунктом Снежное)? Играли ли обвиняемые в этом какую-либо роль?

Сначала, в понедельник, суд огласит основные детали случившегося, в том числе результаты расследования в отношении четырех обвиняемых. На дополнительное обсуждение обстоятельств трагедии отведены заседания с 8 по 10 июня. Стороны обвинения и защиты смогут задавать свои вопросы на последующих заседаниях — до 9 июля. Родственники погибших смогут обратиться к суду в сентябре, сообщает программу заседаний AFP.

В связи с тем, что большинство погибших (192 человека) были подданными Нидерландов, Украина передала властям этого государства полномочия по проведению расследования. Нидерланды взяли на себя ведущую роль в расследовании обстоятельств авиакатастрофы в тесном сотрудничестве с ООН и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

«Мы хотим знать, что произошло и кто несет за это ответственность. Но за это приходится платить свою цену». Глава фонда памяти МН17 Пит Плуг о слушаниях по делу об уничтожении «Боинга» в небе над Донбассом. pic.twitter.com/rUtN6eRTnT — RFI на русском (@RFI_Ru) June 7, 2021

Все стороны, вовлеченные в конфликт на востоке Украины, отрицают свою причастность к крушению лайнера. Министерство обороны России и официальные представители РФ публично отвергали выводы, к которым пришли участники международной Объединенной следственной группы. В июле 2017 года голландский МИД объявлял, что виновные в катастрофе рейса MH17 в случае их выявления будут осуждены в Нидерландах. В октябре 2019 года Россия предлагала провести судебный процесс над троими обвиняемыми по делу МН-17 в суде на своей территории. Нидерланды отклонили это предложение.

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