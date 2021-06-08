Обжалованию не подлежит: Ратко Младича окончательно приговорили в Гааге к пожизненному сроку

Специальная судебная инстанция ООН подтвердила приговор, вынесенный в 2017 году Ратко Младичу Международным трибуналом по бывшей Югославии. Во вторник, 8 июня, в апелляционной инстанции военный лидер боснийских сербов окончательно приговорен к пожизненному заключению по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в ходе Боснийской войны 1992-95 годов.

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«Апелляционная палата подтверждает вынесенный Ратко Младичу приговор к пожизненному заключению», — говорится в окончательном вердикте, который вынесла в Гааге специальная судебная инстанция — Международный механизм для уголовных трибуналов. Эта структура была создана ООН для исполнения функций прекративших свою работу международных трибуналов по бывшей Югославии (МТБЮ) и по Руанде (МТР).

В 2017 году, незадолго до завершения срока своих полномочий МТБЮ приговорил экс-командующего армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича к пожизненному заключению. Бывший генерал, 16 лет скрывавшийся от международного правосудия и арестованный в 2011 году, был признан виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в ходе Боснийской войны 1992-95 годов.

Центральными в приговоре 2017 года были обвинения в геноциде населения мусульманского анклава Сребреница и в преступлениях, совершенные в ходе осады Сараева. 8000 мусульман, в основном мужчин и юношей, были уничтожены сербскими силами в Сребренице в июле 1995 года. В продолжавшейся более трех лет осаде боснийской столицы (Сараево) погибло более 11 000 человек.

В обвинительном вердикте МТБЮ трагедия Сребреницы была названа актом геноцида, единственным совершенным на территории Европы после Второй мировой войны. Ратко Младич также был признан виновным в организации масштабной кампании этнических чисток на территории Боснии и Герцеговины, напоминает AFP.

Объявленное 8 июня решение Апелляционной палаты Международного механизма для уголовных трибуналов вынесено коллегией из пяти судей. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Ратко Младич, которому скоро исполнится 80 лет ***, находится под стражей в тюрьме Гааги в ожидании перевода в одну из европейских стран, где он будет отбывать пожизненный срок. Как напоминает Reuters, осужденные в Гааге международными трибуналами отбывают наказания в 14 странах Европы.

Апелляцию на приговор МТБЮ, вынесенный Младичу в 2017 году, подали как защита осужденного, так и обвинение. Адвокаты военного лидера боснийских сербов считали безосновательными обвинения в геноциде. Они утверждали, что Младич не должен нести ответственность за действия своих бывших подчиненных. Прокуроры оспаривали вердикт МТБЮ, который не признал вину Младича в актах геноцида, совершенных в ряде населенных пунктов Боснии и Герцеговины в ходе войны. Обвинение также требовало наказания бывшего генерала за соучастие в организации этнических чисток в самом начале конфликта в бывшей Югославии (это обвинение апелляционная инстанция отклонила, сообщает Reuters).

Получивший прозвище «Балканский мясник», Ратко Младич остается героем для сербских националистов и защитником для многих сербов Боснии и Герцеговины. В августе 2020 года, в ходе заседаний Апелляционной палаты международного суда в Гааге Младич называл себя жертвой преследования со стороны НАТО и «западных держав».

Международный трибунал по бывшей Югославии за годы своей работы вынес порядка 90 приговоров. Бывший политический лидер боснийских сербов Радован Караджич в 2019 году был в итоге приговорен к пожизненному заключению (после 40-летнего срока тюрьмы, полученного в 2016 году по итогам процесса в первой инстанции). Наказание он отбывает в Великобритании.

*** Ратко Младич утверждает, что родился 12 марта 1943 года, в материалах международного правосудия годом рождения значится 1942-й.

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