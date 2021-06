«Америка вернулась»: Байден начал свое европейское турне с визита в Великобританию

Джо Байден начал свою первую зарубежную поездку в качестве президента США. Вечером в среду, 9 июня, он прибыл в Великобританию, где проведет переговоры с премьер-министром Борисом Джонсоном и примет участие в саммите «Большой семерки». Затем он отправится в Брюссель, а после – в Женеву, где у него запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

«Америка вернулась», — настаивает Джо Байден, подчеркивая принципиальные отличия своей внешней политики от курса Дональда Трампа. Его первую зарубежную поездку в качестве президента оценивают как попытку восстановить отношениях с европейскими союзниками.

«Мы собираемся дать понять, что США вернулись, и демократии мира едины в намерении решать самые сложные проблемы, имеющие наибольшее значение для нашего будущего», — заявил Байден, выступая перед американскими военнослужащими на базе Королевских ВВС Милденхолл.

Ранее Байден уже отменял некоторые ключевые решения Трампа, например, вернул США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату, а также подчеркивал приверженность Соединенных Штатов блоку НАТО.

В четверг в Корнуолле намечены переговоры Джо Байдена с Борисом Джонсоном, где позже откроется саммит «Большой семерки». Ожидается, что президент США объявит о закупке 500 млн доз вакцин Pfizer для ее распространения в бедных странах мира. А также выступит с предостережением относительно мирного процесса в Северной Ирландии в связи с торговыми спорами после Брекзита. Джо Байден также должен встретиться с королевой Елизаветой II.

16 июня, после консультаций с союзниками по НАТО, Джо Байден в Женеве встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. В Белом доме отмечали, что Байден и Путин «обсудят весь круг насущных вопросов» в целях «восстановления предсказуемости и стабильности» в двусторонних отношениях. Я «встречусь с господином Путиным, чтобы сообщить ему то, что я хочу, чтобы он знал» (to let him know what I want him to know), — заявил Байден на базе Милденхолл.

Ранее Байден подчеркивал, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту и ищут стабильных и предсказуемых отношений с Россией по таким вопросам как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. При этом он подчеркнул, что без колебаний ответит на вредоносные действия со стороны Москвы.

