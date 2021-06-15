Война пошлин окончена: ЕС и США пришли к соглашению в 17-летнем споре из-за субсидий Airbus и Boeing

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Саммит ЕС - США 15 июня в Брюсселе. Президент Джозеф Байден (в центре), глава Совета ЕС Шарль Мишель (справа) и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Саммит ЕС - США 15 июня в Брюсселе. Президент Джозеф Байден (в центре), глава Совета ЕС Шарль Мишель (справа) и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. AP - Patrick Semansky
RFI
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В Брюсселе на саммите Евросоюза и США 15 июня стороны достигли соглашения о прекращении многолетнего спора по вопросу о субсидировании авиастроительных компаний Airbus и Boeing. Конфликт, который тянется с 2004 года, привел торговые отношения США и ЕС в состояние таможенной войны: обе стороны получили от ВТО право на введение многомиллиардных пошлин. На саммите в этот вторник президент США и руководители ЕС договорились на пять лет приостановить введение штрафных торговых тарифов для переговоров по окончательному урегулированию спора.

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Американский президент Джозеф Байден после саммитов G7 и НАТО провел в этот вторник, 15 июня, встречу на высшем уровне с руководством Евросоюза. Саммит ЕС-США прошел в Брюсселе впервые с 2017 года и подтвердил стремление новой американской администрации к восстановлению отношений с европейскими союзниками после четырех конфликтных лет президентства Дональда Трампа. В саммите с Байденом приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Встреча началась с прорыва по проблеме авиастроителей (…) Мы совместно договорились разрешить этот спор. Сегодня мы сдержали наше обещание», — заявила Урсула фон дер Ляйен. «Это соглашение открывает новую страницу в наших отношениях, так как мы переходим от спора к сотрудничеству в авиастроении после 17 лет разногласий», — добавила глава Еврокомиссии.

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай объяснила журналистам, что ЕС и США договорились на пять лет приостановить действие таможенных пошлин, введенных друг против друга в рамках спора. «Вместо того чтобы воевать с нашими близкими союзниками, мы объединяемся перед лицом общей угрозы», — цитирует AFP слова американского торгового представителя, которая прямо назвала общий вызов для США и ЕС — Китай.

Президент Джозеф Байден в специальном заявлении по поводу соглашения в деле Airbus – Boeing назвал случившееся «крупным прорывом», а также «демонстрацией на практике» того, как «США и Европа — а также демократии во всем мире — становятся сильнее, когда работают вместе над продвижением общих ценностей, таких как честная конкуренция и прозрачность». Байден сообщил, что также договорился с руководством ЕС о совместной работе для «противодействия нерыночной практике Китая» в авиастроении.

После прихода к власти в Вашингтоне президента Байдена США и ЕС договорились в марте на 4 месяца приостановить действие взаимных пошлин, введенных в споре вокруг Airbus и Boeing. Срок торгового «перемирия» истекал 11 июля, напоминает AFP.

«Хорошая сделка» для Франции

Известие о соглашении ЕС и США для прекращения «торговой войны» приветствовал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. «Соглашение между ЕС и США — это хорошая сделка. Я в особенности думаю о наших виноделах, заплативших высокую цену за торговую войну, в которой есть только проигравшие. Теперь мы должны окончательно положить конец этому конфликту», — написал министр.

Повышенными пошлинами в 25% США, в частности, обложили импорт французских вин (за исключением шипучих вин) и крепкие алкогольные напитки, в том числе коньяк.

Спор длиной в 17 лет

Спор о государственной помощи американской корпорации Boeing и ее европейскому конкуренту Airbus длится с 2004 года. США и ЕС обвиняли друг друга в том, что часть субсидий и льгот авиастроителям была выделена в нарушение правил добросовестной конкуренции. Всемирная торговая организация (ВТО) в итоге признала часть субсидий недопустимыми для обоих концернов.

В октябре 2019 года ВТО разрешила США взимать дополнительные пошлины за импортируемые европейские товары и услуги на общую сумму около 7,5 млрд долларов в год. От новых американских сборов пострадали самолеты Airbus, а также европейские сельхозпроизводители (вина, сыра и оливкового масла).

В октябре 2020 года ВТО разрешила уже Евросоюзу облагать штрафными пошлинами импорт из США на сумму $4 млрд в год. Штрафные меры Евросоюза ударили по американской сельскохозяйственной и промышленной продукции. США позднее расширили пошлины на детали для самолетов из Германии и Франции, а также на определенные сорта французских и немецких вин.

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