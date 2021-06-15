Война пошлин окончена: ЕС и США пришли к соглашению в 17-летнем споре из-за субсидий Airbus и Boeing

В Брюсселе на саммите Евросоюза и США 15 июня стороны достигли соглашения о прекращении многолетнего спора по вопросу о субсидировании авиастроительных компаний Airbus и Boeing. Конфликт, который тянется с 2004 года, привел торговые отношения США и ЕС в состояние таможенной войны: обе стороны получили от ВТО право на введение многомиллиардных пошлин. На саммите в этот вторник президент США и руководители ЕС договорились на пять лет приостановить введение штрафных торговых тарифов для переговоров по окончательному урегулированию спора.

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Американский президент Джозеф Байден после саммитов G7 и НАТО провел в этот вторник, 15 июня, встречу на высшем уровне с руководством Евросоюза. Саммит ЕС-США прошел в Брюсселе впервые с 2017 года и подтвердил стремление новой американской администрации к восстановлению отношений с европейскими союзниками после четырех конфликтных лет президентства Дональда Трампа. В саммите с Байденом приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Встреча началась с прорыва по проблеме авиастроителей (…) Мы совместно договорились разрешить этот спор. Сегодня мы сдержали наше обещание», — заявила Урсула фон дер Ляйен. «Это соглашение открывает новую страницу в наших отношениях, так как мы переходим от спора к сотрудничеству в авиастроении после 17 лет разногласий», — добавила глава Еврокомиссии.

The meeting started with a breakthrough on the aircraft dispute.



Today we move from litigation to cooperation.



We are ending the longest trade dispute in the history of the WTO.



We are delivering. pic.twitter.com/h3kKqQSHgv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 15, 2021

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай объяснила журналистам, что ЕС и США договорились на пять лет приостановить действие таможенных пошлин, введенных друг против друга в рамках спора. «Вместо того чтобы воевать с нашими близкими союзниками, мы объединяемся перед лицом общей угрозы», — цитирует AFP слова американского торгового представителя, которая прямо назвала общий вызов для США и ЕС — Китай.

Президент Джозеф Байден в специальном заявлении по поводу соглашения в деле Airbus – Boeing назвал случившееся «крупным прорывом», а также «демонстрацией на практике» того, как «США и Европа — а также демократии во всем мире — становятся сильнее, когда работают вместе над продвижением общих ценностей, таких как честная конкуренция и прозрачность». Байден сообщил, что также договорился с руководством ЕС о совместной работе для «противодействия нерыночной практике Китая» в авиастроении.

После прихода к власти в Вашингтоне президента Байдена США и ЕС договорились в марте на 4 месяца приостановить действие взаимных пошлин, введенных в споре вокруг Airbus и Boeing. Срок торгового «перемирия» истекал 11 июля, напоминает AFP.

«Хорошая сделка» для Франции

Известие о соглашении ЕС и США для прекращения «торговой войны» приветствовал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. «Соглашение между ЕС и США — это хорошая сделка. Я в особенности думаю о наших виноделах, заплативших высокую цену за торговую войну, в которой есть только проигравшие. Теперь мы должны окончательно положить конец этому конфликту», — написал министр.

L'accord entre l'UE et les États-Unis est un bon accord.

J’ai une pensée particulière pour nos viticulteurs qui ont payé le prix fort d’une guerre commerciale qui ne fait que des perdants.

Nous devons désormais conclure définitivement ce conflit. @franckriester @VDombrovskis https://t.co/b5fQZm1zSp — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) June 15, 2021

Повышенными пошлинами в 25% США, в частности, обложили импорт французских вин (за исключением шипучих вин) и крепкие алкогольные напитки, в том числе коньяк.

Спор длиной в 17 лет

Спор о государственной помощи американской корпорации Boeing и ее европейскому конкуренту Airbus длится с 2004 года. США и ЕС обвиняли друг друга в том, что часть субсидий и льгот авиастроителям была выделена в нарушение правил добросовестной конкуренции. Всемирная торговая организация (ВТО) в итоге признала часть субсидий недопустимыми для обоих концернов.

В октябре 2019 года ВТО разрешила США взимать дополнительные пошлины за импортируемые европейские товары и услуги на общую сумму около 7,5 млрд долларов в год. От новых американских сборов пострадали самолеты Airbus, а также европейские сельхозпроизводители (вина, сыра и оливкового масла).

В октябре 2020 года ВТО разрешила уже Евросоюзу облагать штрафными пошлинами импорт из США на сумму $4 млрд в год. Штрафные меры Евросоюза ударили по американской сельскохозяйственной и промышленной продукции. США позднее расширили пошлины на детали для самолетов из Германии и Франции, а также на определенные сорта французских и немецких вин.

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