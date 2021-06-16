Глава Ryanair: пилоту «не оставили никаких альтернатив», кроме посадки в Минске

По словам исполнительного директора авиакомпании Ryanair Майкла О’Лири, белорусские диспетчеры предупредили пилота самолета, с которого сняли Романа Протасевича и Софью Сапегу, что на борту взорвется бомба, если рейс продолжит лететь в Литву. Об этом О’Лири заявил комитету по транспорту британской Палаты общин.

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Глава Ryanair во вторник предоставил британскому парламенту детальный отчет о событиях, приведших к экстренной посадке в Минске самолета, летевшего из Афин в Вильнюс. По его словам, диспетчеры в Минске сообщили пилоту, что получили «достоверную угрозу, что если самолет войдет в воздушное пространство Литвы или попытается приземлиться в аэропорту Вильнюса, на его борту взорвется бомба».

По словам О’Лири, пилот неоднократно просил минских диспетчеров связать его с варшавским центром управления Ryanair, но ему сказали, что центр в Варшаве не отвечает на телефон. Глава Ryanair назвал это «абсолютной неправдой».

Он подчеркнул, что перенаправленные из того района рейсы Ryanair в нормальных условиях приземлились бы в Польше или странах Балтии, но на пилота оказывали «значительное давление», чтобы он приземлился именно в Минске. «Его не инструктировали сделать это, но ему не оставили никаких альтернатив», — сказал О’Лири, доклад которого цитирует The Irish Times.

Глава Ryanair также сообщил, что после приземления в Минске в самолет поднялись «несколько неустановленных лиц с видеокамерами», которые «неоднократно пытались заставить экипаж подтвердить на видео, что они добровольно направили самолет в Минск». Но экипаж отказался, отметил Майкл О’Лири.

Он добавил, что пассажиров и экипаж в Минске отвели в здание терминала, тогда как пилот остался на борту, и каждый раз, когда он покидал кабину, его сопровождал вооруженный человек. Случившееся в воздушном пространстве Беларуси О’Лири назвал «преднамеренным нарушением всех международных авиационных правил и безопасности».

Власти Беларуси настаивают, что не пытались силовым путем принудить рейс Ryanair сесть в Минске ради захвата Романа Протасевича.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. Белорусские диспетчеры сообщили экипажу о возможном минировании борта. Гражданский самолет сопровождал военный истебитель МиГ-29. С самолета сняли бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, гражданку РФ Софью Сапегу. Оба находятся под арестом.

В ЕС эти действия расценили как захват гражданского самолета, поставившим под угрозу десятки человеческих жизней. Из-за инцидента Евросоюз закрыл свое небо для всех белорусских самолетов.

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