В Германии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России ученого

Российский ученый, работающий в немецком университете, был арестован в пятницу по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Об этом в понедельник, 21 июня сообщила Федеральная прокуратура Германии.

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Согласно сведениям прокуратуры города Карлсруэ, арестованного в минувшую пятницу российского гражданина Ильнура Н. «подозревают в том, что он работал на российскую разведку по крайней мере с начала октября 2020 года». В это время он работал научным сотрудником в одном из университетов Германии.

Согласно тому же источнику, в период с октября по июнь прошлого года он «как минимум трижды» встречался с агентом российской внешней разведки. По крайней мере на двух из этих встреч он «предоставил информацию» об университете и «получил взамен денежные суммы наличными». Никаких других подробностей относительно этого человека или немецкого университета, в котором он работал, предоставлено не было, обвинение просто указало, что он был научным сотрудником «научно-технической кафедры». В его доме и на работе проводились обыски, и в субботу он был доставлен к судье, который вынес решение о его задержании.

Как пишет Deutche Welle, Ильнур Н. обвиняется по статье о нелегальной агентурной деятельности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

После объявления о задержании российского гражданина никаких официальных заявлений со стороны российских или германских властей не последовало. Отвечая на вопрос на пресс-конференции, пресс-секретарь министерства иностранных дел Германии воздержался от комментариев. Однако, как отмечает France-Presse, отношения между двумя странами уже натянуты, в частности, из-за обвинений в кибершпионаже в адрес Москвы.

По мнению экспертов, в последние годы российские спецслужбы резко активизировали свою деятельность в Европе. Ранней весной Италия объявила о высылке двух российских чиновников после ареста с поличным итальянского морского офицера, который передал секретные документы российскому военнослужащему. Многие российские дипломаты, обвиняемые в шпионаже, были высланы в последние месяцы из Болгарии, Нидерландов, Австрии, Франции и Чехии. Каждый раз Москва реагировала симметрично, осуждая якобы «необоснованные» и «русофобские» обвинения.

В феврале этого года немецкое правосудие также обвинило гражданина Германии в передаче России данных о Палате депутатов. Подозреваемый работал в компании, которую Бундестаг несколько раз нанимал для проверки компьютеров.

Россию также обвиняют в крупномасштабном компьютерном взломе, который в 2015 году был направлен против Бундестага и канлера Ангелы Меркель, а также НАТО и франкоязычного телеканала TV5 Monde.

Глава дипломатии ФРГ Хайко Маас предостерег от возможных попыток проведения кампаний дезинформации со стороны России перед всеобщими выборами в Германии в конце сентября, назвав такие действия «совершенно неприемлемым».

Несмотря на натянутые отношения, Москва и Берлин продолжают поддерживать строительство газопровода «Северный поток-2», несмотря на противодействие со стороны США.

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