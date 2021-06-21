21 июня главы МИД ЕС одобрили новые санкции в отношении Беларуси. На фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и Светлана Тихановская в Люксембурге.

Европейский Союз принял решение о введении дополнительных санкций в отношении физических лиц и семи секторов белорусской экономики, чтобы «повлиять на источники доходов режима Александра Лукашенко». Об этом в понедельник заявили несколько министров иностранных дел ЕС, собравшиеся на встречу в Люксембурге.

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Усиление санкций связано с перехватом самолета Ryanair для ареста журналиста Романа Протасевича и репрессий против оппозиции. «У нас уже есть санкции, направленные против физических лиц. И теперь у нас есть санкции, касающиеся семи секторов экономики, от вооружений до табачных изделий и удобрений, то есть калия», – прокомментировал новые санкции глава дипломатии Люксембурга Жан Ассельборн. «Это меры, которые сильно повлияют на Беларусь и государственные доходы, а следовательно, и на фонды, от которых зависят Лукашенко и его режим», – подчеркнул министриностранных дел Германии Хайко Маас. «Сегодня будет принято единогласное решение», – заверил перед встречей глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

Таким образом, министры подтвердили политическое соглашение, достигнутое между послами стран Евросоюза в прошлую пятницу. Затем соответствующие законодательные акты будут подготовлены к заседанию Европейского совета глав государств и правительств, который пройдет 24 и 25 июня.

Главы МИД стран ЕС также одобрили добавление 78 имен и 8 организаций в список белорусских официальных лиц, подпадающих под санкции за репрессии против оппозиции. Семь имен из этого списка – участники операции по перехвату самолета Ryanair с целью ареста двух его пассажиров – белорусского журналиста Романа Протассевича и его подруги Софии Сапеги. Среди вошедших в список – министры транспорта и обороны Беларуси.

В европейском «черном списке» физических лиц теперь — бизнесмены Алексей Олексин, Александр Зайцев и Сергей Тетерин, члены семьи Лукашенко, депутаты, следователи (в том числе нынешний глава СК Дмитрий Гора), судьи, сотрудники правоохранительных органов, ректоры вузов.

Новые санкции ЕС против режима Лукашенко касаются крупнейших автостроительных предприятий страны — МАЗ и БелАЗ. В черный список попала также «Новая нефтяная компании» (связана с бизнесменами Николаем Воробьем и Алексеем Олексиным). Эту компанию также связывали с российским безнесменом Михаилом Гуцериевым («Руснефть») — его Евросоюз тоже внес в свой санкционный список: Гуцериев имеет значительные бизнес-интересы в Беларуси и тесные связи с Лукашенко.

Как передает агентство France-Presse, Евросоюз после введения секторальных санкций прекратит импорт из Беларуси некоторых видов калия и нефтепродуктов, произведенных в Беларуси или реэкспортируемых из Беларуси (дизельное топливо). Экспорт продукции для табачных фабрик также будет запрещен.

Кроме этого, санкции также запретят любое новое банковское кредитование белорусского государства, центрального банка и большинства государственных банков и организаций. Также будет запрещено продавать определенные финансовые продукты, включая ценные бумаги, инвестиционные услуги и страховые продукты.

ЕС также усилит свое эмбарго на поставки оружия, включив в него оружие для охоты и спорта, и запретит продажу товаров двойного назначения и оборудования для наблюдения.

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