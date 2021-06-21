Калий и нефтепродукты: столпы белорусской экономики попали под санкции ЕС.

21 июня Европейский союз объявил о секторальных санкциях в отношении Беларуси, среди отраслей, которые попадут под ограничения, – производство нефтепродуктов и калия. Это два основных экспортных товара страны, однако Евросоюз не входит в число главных потребителей этой продукции.

Реклама Читать далее

Калий

Согласно статистике Всемирного банка, Беларусь является вторым по величине экспортером калийных удобрений в мире после Канады, с объемом продаж около 2,8 млрд долларов (в 2018 году), что является важным источником получения страной иностранной валюты.

Белорусский государственный концерн «Беларуськалий» является одним из крупнейших производителей калия в мире. Компания заявляет, что производит около одной пятой всех калийных удобрений в мире, в ней работает около 16 000 человек.

Основными покупателями Беларуси являются Бразилия (558 млн долларов), Китай (280 млн) и Индия (244 млн). Первый по масштабам сделок европейский покупатель белорусского калия – Польша – находится на 7-м месте в рейтинге импортеров. В год в Польшу экспортируется калия на сумму около 117 млн долларов. Второй по объемам европейский покупатель – Бельгия – импортирует продукцию на сумму 62 миллиона долларов.

Нефтепродукты

Нефтепродукты являются основной статьей экспорта страны, составившей по данным Всемирного банка в 2019 году 6,5 миллиарда долларов.

В Беларуси нет собственной нефтедобычи, большую роль в экономике играет нефтепереработка. Унаследовав от советского периода инфраструктуру (заводы по переработке нефти и нефтепроводы), Минск закупает сырую нефть у России по льготным ценам для ее переработки и дальнейшего экспорта топлива в Европу.

Двумя основными клиентами Беларуси являются Украина, которая закупает топливо на сумму 2,5 миллиарда долларов в год, и Великобритания (2,2 миллиарда долларов). Далее следуют страны ЕС: Германия (729,2 миллиона), Нидерланды (526,6 миллиона) и Польша (286 миллионов).

Беларусь также контролирует сеть трубопроводов, по которым российская нефть транспортируется в Европу, в частности в Германию, Польшу, Венгрию и Чехию.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться