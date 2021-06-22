Еврокомиссия проверит корпорацию Google на нарушения правил конкуренции

Еврокомиссия объявила о начале проверки в отношении корпорации Google. Во вторник, 22 июня, в Брюсселе заявили, что проверка связана с практикой корпорации в сфере онлайн-рекламы, предположительно направленной против конкуренции на рынке.

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В Еврокомиссии отметили, что в том, что касается онлайн-рекламы, американская компания присутствует почти на всех этапах предоставления доступа. «Мы боимся, что этот факт усложнил соперничество для сервисов-конкурентов», — отметила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. Проверка выявит, не злоупотребил ли Google своим доминирующим положением на рынке для более активного продвижения собственной продукции и усложнения этого процесса для конкурентных сервисов. Если факт злоупотребления будет установлен, корпорацию признают виновной в нарушении правил конкурентного ведения бизнеса в ЕС.

В Брюсселе рассказали, что расследование будет проведено в связи с несколькими продуктами и сервисами Google, к примеру — Display & Video 360, Google Ads, Google Ad Manager и Ad Exchange.

В 2020 году Google выручил 147 млрд долларов благодаря онлайн-рекламе, главным образом, объявлениям, размещаемым на страницах поисковой системы Google, почтового сервиса Gmail и видеохостинга YouTube.

В начале июня французский антимонопольный регулятор (L’Autorité française de la Concurrence) оштрафовал Google на 220 млн евро. В службе установили, что компания Google злоупотребила доминирующим положением на рынке рекламных серверов для редакторов сайтов и мобильных приложений и активней продвигала собственные технологии Google Ad Manager на рекламном сервере DFP и платформе SSP AdX. Стратегия Google причинила ущерб конкурентам корпорации — разработчикам и редакторам сайтов и приложений. Понесли убытки и медиагруппы, экономическое положение которых и так становится все более шатким по мере снижения объемов продаж бумажных изданий, а соответственно и доходов от размещенной в них рекламы.

В Google не стали отрицать вину и предложили скорректировать работу своих сервисов.

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