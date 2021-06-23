В Елисейском дворце сожалеют из-за запрета УЕФА на освещение стадиона Мюнхена цветами радуги

В Елисейском дворце выразили «глубокое сожаление» в связи с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил осветить стадион в Мюнхене цветами радуги во время матча между сборными Германии и Венгрии 23 июня.

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«Мы глубоко сожалеем в связи с решением УЕФА запретить, чтобы стадион Мюнхена осветился цветами LGBTQI+», — цитирует France-Presse советника администрации французского президента.

Власти Мюнхена предложили осветить стадион цветами радуги в знак поддержки ЛГБТ-сообществу в Венгрии после принятия в этой стране мер, которые называют аналогом российского закона о «гей-пропаганде среди несовершеннолетних».

УЕФА, «часто продвигает уважение и права меньшинств, и он (УЕФА) не хочет делать из этого политический акт, но, отказываясь от своих ценностей, он предпринимает политический акт», — отметил советник Елисейского дворца.

Тем временем в УЕФА заявили, что отказ в подсветке стадиона Мюнхена цветами радуги не является политическим. А «политическим» был запрос от мэрии Мюнхена, утверждает УЕФА, сменивший свой логотип в твиттере на радужный.

В середине июня в Венгрии утвердили запрет на распространение материалов, «продвигающих» гомосексуальность и трансгендерность среди детей. Ограничивается круг лиц, которые могут вести в школах занятия по половому воспитанию. Венгреская оппозиция в большинстве своем бойкотировала голосование, в Будапеште тысячи человек вышли на акцию протеста.

Тот факт, что Еврокомиссия начала штрафную процедуру в отношении Венгрии в Париже оценили положительно. Это показывает, что «Европа способна реагировать в случае серьезных атак» на свои ценности, отметили в Елисейском дворце. Советник президента также назвал позорными смешения между понятиями гомосексуальности и педофилии, допущенные венгерскими властями. Дело в том, что ограничения в отношении ЛГБТ в Венгрии были приняты в рамках антипедофильского закона, ужесточающего наказание за сексуальные преступления против детей.

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