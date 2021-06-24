В гомельском СИЗО начался закрытый суд по «делу Тихановского»

Гомельский областной суд в закрытом режиме в четверг, 24 июня, начал рассматривать уголовное дело политзаключенных Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика, Владимира Цыгановича, Дмитрия Попова и Артема Сакова. Родственников шестерых обвиняемых и представителей западного дипкорпуса на процесс не допустили. Зато в СИЗО появились сотрудники госСМИ, распространившие видео с начала процесса, сопроводив ролики оскорбительными комментариями. В Минске в этот четверг начался закрытый суд о признании экстремистскими материалов портала TUT.by, разгромленного властями в мае этого года.

Реклама Читать далее

Несмотря на то, что в Гомеле построено новое здание для областного суда и есть несколько районных судов, власти выбрали для закрытого процесса гомельский следственный изолятор №3, мотивировав свое решение «обеспечением безопасности участников процесса и защиты охраняемой законом тайны». Адвокаты всех обвиняемых находятся под подпиской о неразглашении. Все шестеро обвиняемых находятся в заключении более года — их задерживали в мае и июне, выборы президента Беларуси, после которых страну накрыла беспрецедентная волна протестов (организация массовых беспорядков вменяется всем шестерым), состоялись 9 августа 2020 года.

Кого судят

Все обвиняемые признаны белорусскими и зарубежными правозащитниками политзаключенными.

Блогер Сергей Тихановский, 24 мая 2020. REUTERS - Vasily Fedosenko

Сергей Тихановский, малоизвестный до весны 2020 года блогер, с приходом первой волны пандемии со своим проектом «Страна для жизни» начал поездки по регионам Беларуси, снимал ролики о проблемах глубинки, очень быстро набрал популярность. Заявил о намерениях баллотироваться на пост президента, но не смог подать документы из-за пребывания под административным арестом. В президентскую кампанию пошла его жена, Светлана Тихановская, ныне признанный Западом белорусский демократический лидер. Сергей Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты своей жены. Его обвиняют в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе Центризбиркома и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Известный оппозиционный политик Николай Статкевич задержан 31 мая 2020 года в Минске. Он получил 15 суток ареста, затем — еще 15 суток, после ареста на свободу не вышел — в итоге его обвинили в организации массовых беспорядков. В 2011 году Статкевича уже судили по этой статье — он получил 6 лет колонии усиленного режима, отсидел 4 года — был досрочно освобожден накануне «разморозки» отношений между официальным Минском и странами Запада.

Акция в поддержку белорусских политзаключенных у здания посольства Беларуси в Вильнюсе, 27 мая 2021. AP - Mindaugas Kulbis

Блогер Игорь Лосик — основатель популярного телеграм-канала «Беларусь головного мозга» (признан экстремистским властями) и консультант «Радио Свобода» — задержан 25 июня 2020 года. Лосика обвиняют в организации массовых беспорядков и разжигании социальной розни. За время следствия Лосик дважды объявлял голодовку, одна из которых длилась 42 дня, а также попытался вскрыть вены в знак протеста.

Артем Саков, оператор Сергея Тихановского, задержан 2 июня 2020 года. Его обвиняют в организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни и воспрепятствовании работе Центризбиркома.

Гражданин России Дмитрий Попов — модератор соцсетей проекта «Страна для жизни». Задержан 4 июня 2020 года, обвиняется в организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни и воспрепятствовании работе Центризбиркома.

Блогер Владимир Цыганович, создатель канала «МозгON», задержан 9 июня 2020 года, обвиняется в организации массовых беспорядков.

Следствие оценивает ущерб от действий обвиняемых более чем в 3,5 миллиона рублей или около 1,2 миллиона евро. На имущество и деньги обвиняемых наложен арест.

Первый день суда

Охрана гомельского СИЗО усилена с вечера 23 июня. С утра здание СИЗО — под оцеплением.

На процесс не пустили родственников обвиняемых, а также представителей иностранных дипмиссий. Но в суд попали представители государственных СМИ — сначала они пытались взять комментарии у европейских дипломатов, когда те отказались, приступили к работе внутри СИЗО. Сотрудница издания Администрации президента «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая разместила в своем телеграм-канале несколько видео, на которых видно, как в клетку в наручниках заводят обвиняемых, Николай Статкевич привествует силовиков и пропагандистов лозунгом «Жыве Беларусь!». Видео сопровождаются оскорбительными комментариями в адрес фигурантов дела, родственники у стен СИЗО называются автором видео «судебными карусельщиками».

Гомельский областной суд в закрытом режиме рассматривает уголовное дело политзаключенных Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика, Владимира Цыгановича, Дмитрия Попова и Артема Сакова. © RFI

Представитель Верховного суда Юлия Ляскова заявила агентству БелаПАН, что сотрудники государственных СМИ заранее обращались в Гомельский областной суд и СИЗО Гомеля: «Насколько мне известно, СМИ, которые попали до начала судебного заседания в СИЗО, где будет рассматриваться уголовное дело, упомянутое вами, присылали письменный запрос в СИЗО и Гомельский областной суд — достаточно давно это было — с просьбой обеспечить им возможность присутствовать до начала процесса. Ни на каком закрытом судебном заседании они не присутствуют. То, что снято и выложено, — это сделано до начала и с ведома руководства СИЗО».

Посольство Великобритании на своей странице в Facebook прокомментировало начало процесса в гомельском СИЗО. «Сегодня дипломаты Великобритании, США и ЕС приехали в Гомель, чтобы посетить судебное заседание по делу политзаключенных Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Дмитрия Попова, Владимира Цыгановича и Артема Сакова. Родственникам заключенных, другим гражданам и дипломатам было отказано в праве посещения заседания. Право на открытый процесс закреплено в нескольких международных документах по правам человека, в том числе во Всеобщей декларации прав человека, как основной способ обеспечения правосудия и объективности судебного процесса». «Мы выражаем свою солидарность с политзаключенными, их семьями и друзьями, а также со всем народом Беларуси и присоединяемся к их требованиям правосудия, верховенства закона и соблюдения демократических принципов», — заявляют в посольстве.

«Сколько позволит народ Беларуси»

С обращением к белорусам выступила Светлана Тихановская: «29 мая 2020 года моего мужа Сергея Тихановского задержали прямо на пикете по сбору подписей. С тех пор жизнь нашей семьи – как и тысяч семей беларусов – очень изменилась. С того дня Сергей ни разу не видел наших детей. Он не слышал, как пятилетняя Агния спрашивает: „Мама, а папа точно не умер?” И не слышал, как одиннадцатилетний Корней отвечает ей: „Наш папа – в заложниках у режима”. Сергей за это время не пошел ни на какие соглашения с режимом. Он остается тем же гордым и непоколебимым человеком, как на стримах и площадях».

По словам Светланы Тихановской, неважно, какой срок запросит «тот, кто называет себя прокурором, и какой приговор утвердит тот, кто называет себя судьёй».

«Ведь все понимают, что это не суды, а персональная месть и расправа от того, кто захватил и удерживает власть при помощи насилия. Сергей сказал: «Я буду сидеть столько, сколько позволит народ Беларуси», — заявила Светлана Тихановская.

Еще один закрытый процесс

Тем временем в Минске начался закрытый суд о признании экстремистскими материалов портала TUT.by, разгромленного властями в мае этого года. Гражданский процесс инициировало МВД, в заявлении ведомства говорится, что на портале и в соцсетях были найдены «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь», их анализ показал наличие «признаков экстремизма». МВД предоставило выводы экспертов, среди них есть такие: «лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативная оценка деятельности Александра Лукашенко, представителей государственной власти, отдельных групп лиц, выделяемых по профессиональному признаку»; «по отношению к Александру Лукашенко, к другим государственным деятелям, руководителям, группам лиц и отдельным лицам реализованы стратегия и тактика дискредитации». Самый популярный информационный портал Беларуси также обвиняется в том, что «целенаправленно проводит самостоятельную редакционную политику».

МВД требует включить материалы портала в республиканский список экстремистских материалов и принять меры по ограничению доступа к информационной продукции TUT.by, зеркальным версиям сайта и аналогам с другими URL-адресами.

Суд был приостановлен на неопределенный срок, так как, по информации телеграм-канала TUT.by, «было подано заявление об обжаловании действий комиссии по вынесению экспертного заключения, его будет рассматривать Экономический суд, дата заседания пока не определена».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться