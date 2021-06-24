Как французское посольство помогает спасению «белорусского Нотр-Дам»

Национальный санктуарий Матери Божьей Будславской — храм XVII века и один из символов Беларуси — пострадал во время сильного пожара в мае этого года.

Посольство Франции в Беларуси устроило благотворительный вечер для сбора помощи на восстановление Национального санктуария Матери Божьей Будславской. Храм XVII века — один из символов Беларуси, Богоматерь Будславская — покровительница страны. Санктуарий пострадал во время сильного пожара в мае этого года.

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Пожар в Будславе не мог не вызвать аналогий с трагедией двухлетней давности в Париже — 15 апреля 2019 года мир увидел, как горит один из символов Франции, собор Нотр-Дам. Кстати, Будславский храм, как и Нотр-Дам, числится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, правда, в белорусском случае как место проведения Будславского феста — это ежегодное празднование явления чудотворной иконы Матери Божьей Будславской, написанной в конце XVI века. Сюда пешком добираются десятки тысяч верующих из Беларуси, Польши и России. На фест съезжаются все епископы Католической церкви в стране, священники и представители монашеских орденов. Всегда присутствуют греко-католические священники и служители Белорусской православной церкви.

Пожар в храме произошел 11 мая. Обрушилась крыша храма, икону Матери Божьей Будславской, Святые Дары и другое имущество успели вынести. © BelaPAN

Первый, деревянный храм был построен в Будславе бернардинцами в 1589 году. Новому костелу воевода минский передал икону Богоматери, подаренную ему Папой Римским Климентом VIII. Строительство каменного храма под руководством немецкого архитектора Андрея Кромера продолжалось с 1633-го по 1643 год. Храм продолжал действовать и после разделов Речи Посполитой, уже на территории Российской империи. Правда, с 1852 года уже только как приходской — монастырь был закрыт после антироссийских восстаний на территориях нынешних Польши, Беларуси и Литвы.

Паломничество к иконе возродилось после распада СССР. В 1994 году Папа Римский Иоанн Павел ІІ присвоил костелу титул Малой базилики.

Пожар в храме произошел 11 мая. Обрушилась крыша храма, икону Матери Божьей Будславской, Святые Дары и другое имущество успели вынести. В тот же день Католическая церковь Беларуси обратилась к людям за помощью в сборе средств на восстановление костела, были открыты специальные счета.

«Бог говорит с нами через разные события, через свои знаки. Сегодня наша страна находится в очень большом кризисе. И это не только общественно-политический, но и моральный кризис. Это печальное происшествие — призыв Бога к тому, чтобы мы осмыслили свою жизнь с точки зрения нравственного закона, духа Евангелия, и старались упорядочить свою жизнь с помощью молитвы, покаяния, прощения и стремления к миру в нашем обществе, — заявил на следующий день после пожара почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич. — Когда сгорел Нотр-Дам в Париже, Франция встала на колени. Перед лицом будславской трагедии встанем и мы на колени, попросим у Бога прощения за наши личные грехи и грехи нашего народа, соединимся друг с другом. Мы разные, но мы — один белорусский народ».

Кондрусевич подчеркнул, что восстановление санктуария и его реставрация должны стать общим делом. Сразу после пожара был объявлен сбор средств — в Беларуси и в некоторых соседних странах.

В день пожара Католическая церковь Беларуси обратилась к людям за помощью в сборе средств на восстановление костела. © BelaPAN

Не преминул высказаться по поводу кампании и Александр Лукашенко. «Не надо тут торопиться, даже специалисты говорят. Помочь надо: разобрать там, эти работы… Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ни черта не сделают все равно. Но эти же „невероятные“ (так Лукашенко иногда называет своих противников после президентской кампании 2020 года. — RFI) опять говорят, что „деньги соберем“. <…> Ни черта они не соберут. Они просто людям объявят и у людей заберут деньги, и поделят в Польше», — заявил Лукашенко, намекая на якобы мошенничество фондов помощи пострадавшим от репрессий белорусам.

Французская акция

Посольство Франции в Беларуси организовало отдельную акцию помощи «белорусскому Нотр-Дам» — для представителей дипломатических миссий стран ЕС и ряда других, а также международных организаций. Помимо католических епископов, благотворительную встречу в резиденции французского посла также посетили представители других конфессий.

Посольство Франции в Беларуси организовало отдельную акцию помощи «белорусскому Нотр-Дам» — для представителей дипмиссий стран ЕС и международных организаций © RFI

На вечере было зачитано послание архиепископа Парижского Мишеля Опети послу Франции в Беларуси Николя де Буйяну де Лакосту: «Я с огорчением узнал о том, что в результате пожара 11 мая этого года пострадала крыша костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе. Так как я уже сталкивался с подобной драмой, когда горел собор Нотр-Дам де Пари, что вызвало во всем мире необычайный всплеск эмоций, великодушия и стремления помочь, я хотел бы передать слова сочувствия и свою молитву о восстановлении собора с таким же мужеством и старанием, какое было и у основателей „Материнской церкви“ вашей епархии. <…> Собор — это мост между искусством, культурой и верой, занимающий большое место в наших сердцах».

Митрополит Тадеуш Кондрусевич © RFI

Глава Белорусской православной церкви, митрополит Минский и Заславский Вениамин в послании французскому дипломату отметил, что костел в Будславе «является духовным центром Беларуси, который объединяет католиков и православных». «На протяжении четырех веков паломники посещают этот храм, почитая чудотворный образ Матери Божией Будславской. Мероприятия в Будславе способствовали возрождению духовной жизни в современной Беларуси», — говорится в письме митрополита Вениамина.

Солидарность — одно из главных слов прошлого и нынешнего года в Беларуси. Это же слово было главным и на французском дипломатическом благотворительном вечере. © RFI

Солидарность — одно из главных слов прошлого и нынешнего года в Беларуси, тому много причин — от координации взаимопомощи во время первой волны пандемии (не слишком признанной властями) до помощи пострадавшим летом и осенью от репрессий, писем политзаключенным, сбора средств на оплату штрафов и т. д. Это же слово было главным и на дипломатическом благотворительном вечере.

Глава Конференции католических епископов Беларуси епископ Олег Буткевич © RFI

«Как говорят, нет худа без добра. И вот то, что случилось в Будславе, показало в очередной раз, насколько люди могут быть солидарными в таких ситуациях. Люди фактически со всего мира — а дипломатический вечер еще больше подчеркивает это — отозвались на нашу беду с будславской святыней. Это очень приятно. В сердце прежде всего благодарность всем этим людям. Будславский храм — это знаковое место не только для католиков, а для всей страны, — отметил в интервью RFI глава Конференции католических епископов Беларуси епископ Олег Буткевич. — Нотр-Дам… Для меня лично это первая аналогия, которая пришла в голову, когда горел Будславский костел. Оба храма посвящены Матери Божией, оба — национальные символы, ну, конечно, Нотр-Дам более известен миру, но это не умаляет значения Будславского храма для белорусской нации. И главное, что объединяет — такая же боль, которую переживали и за Нотр-Дам, и за наш костел. Беда одна не ходит, поэтому сейчас и особенная нужда в солидарности. Солидарность, поддержка — это то, что раскрывает лучшее в человеке, это то, что помогает забыть разделяющее людей. Раздел, раскол людей — это дело злого духа. Как ни парадоксально, но трагические, тяжелые ситуации содействуют тому, чтобы люди между собой искали единства».

Главный раввин Религиозного объединения прогрессивного иудаизма Григорий Абрамович (справа) © RFI

«Замечательная инициатива французского посольства. Я ее поддерживаю, не будучи католиком, но будучи евреем. Почему? В момент, когда горел исторический храм — значимый для всего мира — в Париже, среди тех, кто заявил о готовности поддержать восстановление, была и еврейская община Франции, возможно, даже те из членов общины, кто и не был никогда в Нотр-Дам. В момент, когда пожар случился здесь, все были готовы поддержать — и в молитвах, и физически, и экономически, чтобы показать, что храм, особенный не только для одной конфессии, а для страны — он в сердце каждого, вне зависимости от того, где мы молимся сами. Приходит беда — и мы вместе. Мы объединяемся, мы показываем Всевышнему, что его творения готовы делать этот мир немножечко лучше», — говорит главный раввин Религиозного объединения прогрессивного иудаизма Григорий Абрамович.

Посол Франции в Беларуси Николя де Буйян де Лакост © RFI

«Два года назад мы узнали катастрофу Нотр-Дам де Пари. Это был шок. Но было и огромное проявление солидарности людей со всего мира, в том числе, насколько я знаю, и людей из Беларуси. Сегодня нечто подобное произошло с собором в Будславе. Мы решили провести такую акцию среди дипломатического корпуса, собрать деньги на восстановление храма. Думаю, солидарность — это не только красивое слово, его надо наполнять конкретными делами, вот поэтому сюда и пришли представители 25 стран и международных организаций. Солидарность — это самая главная вещь сейчас, важно, чтобы люди между собой разговаривали и друг другу помогали», — отметил в беседе с корреспондентом RFI посол Франции в Беларуси Николя де Лакост.

За шесть недель после пожара на восстановление Будславского костела всего собрано около 260 000 евро.

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