Ради стабильности: перед саммитом ЕС Макрон выступил за «требовательный» диалог с Путиным

На саммите ЕС Макрон выступил за «требовательный» диалог с Путиным.

Диалог с Россией необходим для обеспечения стабильности в Европе, но этот диалог должен быть «амбициозным» и «требовательным», чтобы исключить любые уступки в вопросах европейских ценностей и интересов, – сказал президент Франции Эмманюэль Макрон перед начавшейся в этот четверг встречей лидеров государств Евросоюза в Брюсселе.

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Прибыв в четверг, 24 июня, на саммит руководителей стран ЕС в Брюсселе, Эмманюэль Макрон заявил журналистам, что необходимо определить общий подход стран-членов ЕС к диалогу с Россией. Подчеркнув необходимость этого диалога для европейской стабильности, французский президент указал, что он должен быть «требовательным», так как Евросоюз не собирается «уступать ни свои ценности, ни свои интересы».

Президент Франции о диалоге с Россией перед саммитом ЕС pic.twitter.com/qxDgqc0tv9 — RFI на русском (@RFI_Ru) June 24, 2021

«Мы решаемся на диалог с Россией, чтобы отстаивать со всей требовательностью наши европейские интересы. Мы обозначаем единство европейцев в этом диалоге с Россией. Мы ведем этот диалог, который необходим для обеспечения стабильности Европейского континента. Это требовательный диалог, поскольку мы ни в чем не уступаем ни наших ценностей, ни наших интересов. Я думаю, что это правильный подход. Мы не можем продолжать действовать только в логике реагирования на действия России — по каждому конкретному случаю. В то время как вполне закономерно недавно прошли структурированные переговоры президентов Байдена и Путина. Этой линии на диалог Франция придерживается уже более двух лет. И я хотел бы, чтобы мы, европейцы, в подлинном единстве и координации смогли бы установить этот требовательный и масштабный диалог», – сказал Эммануэль Макрон.

Ранее за «прямой контакт» Путиным выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

Отношения с Россией – одна из тем саммита 27 европейских стран, который проходит в Брюсселе 24 и 25 июня. На встрече лидеры стран ЕС должны подготовить почву для возобновления саммитов с Россией. Эту перспективу уже решительно осудила Украина.

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