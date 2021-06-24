Ради стабильности: перед саммитом ЕС Макрон выступил за «требовательный» диалог с Путиным

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На саммите ЕС Макрон выступил за «требовательный» диалог с Путиным.
На саммите ЕС Макрон выступил за «требовательный» диалог с Путиным. AP - John Thys
RFI
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Диалог с Россией необходим для обеспечения стабильности в Европе, но этот диалог должен быть «амбициозным» и «требовательным», чтобы исключить любые уступки в вопросах европейских ценностей и интересов, – сказал президент Франции Эмманюэль Макрон перед начавшейся в этот четверг встречей лидеров государств Евросоюза в Брюсселе.

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Прибыв в четверг, 24 июня, на саммит руководителей стран ЕС в Брюсселе, Эмманюэль Макрон заявил журналистам, что необходимо определить общий подход стран-членов ЕС к диалогу с Россией. Подчеркнув необходимость этого диалога для европейской стабильности, французский президент указал, что он должен быть «требовательным», так как Евросоюз не собирается «уступать ни свои ценности, ни свои интересы».

«Мы решаемся на диалог с Россией, чтобы отстаивать со всей требовательностью наши европейские интересы. Мы обозначаем единство европейцев в этом диалоге с Россией. Мы ведем этот диалог, который необходим для обеспечения стабильности Европейского континента. Это требовательный диалог, поскольку мы ни в чем не уступаем ни наших ценностей, ни наших интересов. Я думаю, что это правильный подход. Мы не можем продолжать действовать только в логике реагирования на действия России — по каждому конкретному случаю. В то время как вполне закономерно недавно прошли структурированные переговоры президентов Байдена и Путина. Этой линии на диалог Франция придерживается уже более двух лет. И я хотел бы, чтобы мы, европейцы, в подлинном единстве и координации смогли бы установить этот требовательный и масштабный диалог», – сказал Эммануэль Макрон.

Ранее за «прямой контакт» Путиным выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

Отношения с Россией – одна из тем саммита 27 европейских стран, который проходит в Брюсселе 24 и 25 июня. На встрече лидеры стран ЕС должны подготовить почву для возобновления саммитов с Россией. Эту перспективу уже решительно осудила Украина.

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