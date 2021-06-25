Протасевич и Сапега переведены под домашний арест. Они остаются политзаключенными

Родители политзаключенных подтверждают информацию о выходе задержанных из СИЗО. Правозащитники подчеркивают: помещенные под домашний арест также считаются политзаключенными.

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UPD В пятницу днем Следственный комитет прокомментировал перевод Романа Протасевича и Софии Сапеги под домашний арест. СК утверждает, что они обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием и дают признательные показания.

Бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга София Сапега, задержанные 23 мая после принудительной посадки в Минске самолета ирландской компании Ryanair, переведены из СИЗО под домашний арест, сообщает русская служба BBC со ссылкой на родителей Сапеги и Протасевича.

Сейчас София Сапега живет одна в съемной квартире в Минске. «Мы находимся в шоке», — заявил отчим девушки Сергей Дудич. По словам Дмитрия Протасевича, отца Романа, блогер также находится под домашним арестом. Родители Романа Протасевича не видели. «Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял», — сказал Дмитрий Протасевич.

Антон Гашинский, адвокат Сапеги (у девушки российское гражданство, выросла она в Беларуси) в эфире телеканала «Дождь» подтвердил информацию о переводе девушки под домашний арест. По его словам, она может встречаться с родителями — накануне они вместе пообедали в ресторане. По мнению Гашинского, перевод из СИЗО под домашний арест — результат недавней встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Посольство России в Беларуси также подтверждает информацию о переводе Сапеги под домашний арест.

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская в своем заявлении отмечает, что «домашний арест — это еще не свобода».

«То, что Роман и София, переведены под домашний арест и не находятся за решеткой, — это хорошая новость. Но домашний арест — это не свобода, они все еще под обвинением, за каждым их шагом все еще следят надзиратели. А значит они все еще в заложниках. Мы на связи с родителями Романа — им ничего не сообщают о сыне, не дают общаться с ним. Они убеждены, что режим ведет игру, используя жизни Ромы и Софии, — говорится в заявлении Тихановской. — Мы все помним, что в тюрьме находится более 500 признанных политзаключённых и еще тысячи людей проходят по надуманным и политически мотивированным обвинениям. Им в камеры до сих пор заливают хлорку, им нечем дышать вдесятером в камерах на двоих человек, их до сих пор пытают в пресс-хатах. И мы не допустим торга жизнями и судьбами заключенных — ведь только так мы добьёмся свободы для каждого из этих невинных людей».

Франак Вячорка, советник Тихановской, написал в своем твиттер-аккаунте: «Я только что говорил с родителями Романа Протасевича — его перевели под домашний арест. Но это не свобода. Это тюрьма другого типа. Люди из КГБ живут с ним в одной комнате. Родители не контактируют с Романом, и они боятся, что он является предметом торга с Западом».

«Помещенные под домашний арест также считаются политзаключенными», — говорится в сообщении белорусского правозащитного центра «Весна». Условия домашнего ареста политзаключенных сопровождаются рядом ограничений: они не могут выходить на улицу, видеться даже с родственниками и друзьями, пользоваться интернетом. В таких условиях содержание политзаключенных под домашним арестом рассматривается как место несвободы, отмечают в «Весне». До сих пор было известно, что под домашним арестом находятся пятеро политзаключенных: Сергей Дроздовский, Ирина Костюченко, Екатерина Ткаченко, Юлия Чернявская и Андрей Шарендо.

Неофициальная информация о переводе Протасевича и Сапеги под домашний арест появилась два дня назад. Так, блогеру Антону Мотолько, создателю телеграм-канала «Мотолькопомоги» 23 июня неизвестный прислал фото, «где видно как Роман Протасевич и София Сапега дают интервью на набережной Свислочи, сегодня пришли еще несколько от аккаунта, который ранее не писал — как якобы спокойно они прогуливаются по парку, без охраны и наблюдения». Блогер пишет: «Информация о том, что Протасевича и Сапегу могут отпустить (или уже отпустили) под домашний арест, активно вкидывалась западным дипломатам накануне введения санкций. Тем самым лукашенковский режим начинал свою привычную игру – торг заложниками, пытаясь отсрочить неизбежное».

Напомним, ранее Роман Протасевич появлялся в эфире государственного телевидения с большим интервью и на брифинге, организованным МИД Беларуси. Представители западного дипкорпуса покинули брифинг после появления на нем политзаключенного Протасевича.

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