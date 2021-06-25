На саммите ЕС не поддержали предложение Меркель и Макрона о встрече с Путиным

Канцлер Меркель и президент Макрон давно пытаются выстроить «требовательный диалог» с президентом Путиным. Пока безуспешно. На фото: Нормандский саммит в Париже. 09.12.2019

Лидеры нескольких европейских стран выступили против организации саммита Россия-ЕС. Об этом стало известно в ночь с четверга на пятницу 25 июня, по итогам первого дня саммита глав государств Евросоюза. Кроме того, Европейский совет принял итоговое заявление по отношениям с Москвой, в котором содержится поручение рассмотреть возможность введения новых санкций в ответ на «любую будущую вредоносную деятельность России».

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В Ангеле Меркель чувствовалась доля относительного разочарования после долгих ночных дебатов об отношениях Евросоюза с Россией, сообщил корреспондент RFI из Брюсселя.

Идея встречи руководства ЕС с Владимиром Путиным была одним из франко-германских предложений, сделанных накануне саммита. И хотя в предложении не содержалось четкого описания того, в каком формате может пройти саммит, идея все равно не была поддержана лидерами нескольких европейских стран.

В частности, против выступили балтийские страны (Литва, Латвия, Эстония), а также Нидерланды, Польша и Швеция, сообщает France 24.

Bloomberg называет среди противников франко-германского предложения еще и Румынию.

В проекте итогового коммюнике саммита, опубликованном агентством, говорится о том, что главы стран ЕС «рассмотрят существующие форматы диалога с Россией, в том числе на уровне лидеров», хотя этот раздел заключен в квадратные скобки, что указывает на то, что текст еще не согласован. В нем также перечислены такие темы как климат, здравоохранение, космос и организованная преступность, где ЕС потенциально может взаимодействовать с Москвой.

Евросоюз не проводил переговоров на высшем уровне с Путиным с 2014 года, с момента аннексии Крыма, и поэтому противники такой встречи считают, что Берлин и Париж предложили серьезный сдвиг в стратегии отношений между ЕС и Москвой, не проконсультировавшись должным образом с другими, в том числе с наиболее пострадавшими странами Восточной Европы, сказал дипломатический источник Bloomberg. Они также раскритиковали идею сотрудничества с Россией в борьбе с организованной преступностью, учитывая то, что ЕС обвиняет Кремль в убийствах и в попытках убийств его противников на территории европейских стран, в частности Великобритании и Германии.

По данным Bloomberg Меркель и Макрон также добивались включения в итоговое коммюнике фразы о необходимости «выборочно взаимодействовать» с Россией. В итоге в этом Париж и Берлин преуспели, отмечает «Коммерсант».

Предложение Ангелы Меркель, для которой этот саммит ЕС должен стать последним, не было принято. AP - Olivier Matthys

Однако в том же документе говорится: «Евросовет подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа на любые дальнейшие вредоносные, незаконные и подрывные действия России...». В связи с этим Европейский совет поручил Еврокомиссии и внешнеполитической службе под руководством Жозепа Борреля «представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции», для ответа «на любые дальнейшие вредоносные, незаконные и подрывные действия России», цитирует документ газета «Коммерсант».

Кроме того, в документе подчеркивается: «Европейский совет ждет, что российское руководство продемонстрирует более конструктивную деятельность (...) и прекратит действия против ЕС и его государств-членов, а также против третьих стран». Участники саммита также осудили ограничение фундаментальных свобод в России и «сокращающееся пространство для гражданского общества».

В пятницу, 25 июня, на решение саммита ЕС отреагировали в Москве. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявил о том, что в Кремле сожалеют в связи с отказом ЕС поддержать инициативу Ангелы Меркель и попытаться восстановить диалог. «Путин был и остается заинтересован в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем», — заверил пресс-секретарь, напомнив слова президента РФ о том, что Москва готова идти в развитии отношений с ЕС так далеко, как готовы идти европейские партнеры, пишет МК.

Песков напомнил, что в статье, опубликованной опубликовал в немецкой газете Die Zeit к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, Путин «послал достаточно позитивные месседжи европейцам» о восстановлении отношений и диалога.

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