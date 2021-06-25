На саммите ЕС не поддержали предложение Меркель и Макрона о встрече с Путиным

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Канцлер Меркель и президент Макрон давно пытаются выстроить «требовательный диалог» с президентом Путиным. Пока безуспешно. На фото: Нормандский саммит в Париже. 09.12.2019
Канцлер Меркель и президент Макрон давно пытаются выстроить «требовательный диалог» с президентом Путиным. Пока безуспешно. На фото: Нормандский саммит в Париже. 09.12.2019 AFP - CHARLES PLATIAU
RFI
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Лидеры нескольких европейских стран выступили против организации саммита Россия-ЕС. Об этом стало известно в ночь с четверга на пятницу 25 июня, по итогам первого дня саммита глав государств Евросоюза. Кроме того, Европейский совет принял итоговое заявление по отношениям с Москвой, в котором содержится поручение рассмотреть возможность введения новых санкций в ответ на «любую будущую вредоносную деятельность России».

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В Ангеле Меркель чувствовалась доля относительного разочарования после долгих ночных дебатов об отношениях Евросоюза с Россией, сообщил корреспондент RFI из Брюсселя.

Идея встречи руководства ЕС с Владимиром Путиным была одним из франко-германских предложений, сделанных накануне саммита. И хотя в предложении не содержалось четкого описания того, в каком формате может пройти саммит, идея все равно не была поддержана лидерами нескольких европейских стран.

В частности, против выступили балтийские страны (Литва, Латвия, Эстония), а также Нидерланды, Польша и Швеция, сообщает France 24.

Bloomberg называет среди противников франко-германского предложения еще и Румынию.

В проекте итогового коммюнике саммита, опубликованном агентством, говорится о том, что главы стран ЕС «рассмотрят существующие форматы диалога с Россией, в том числе на уровне лидеров», хотя этот раздел заключен в квадратные скобки, что указывает на то, что текст еще не согласован. В нем также перечислены такие темы как климат, здравоохранение, космос и организованная преступность, где ЕС потенциально может взаимодействовать с Москвой.

Евросоюз не проводил переговоров на высшем уровне с Путиным с 2014 года, с момента аннексии Крыма, и поэтому противники такой встречи считают, что Берлин и Париж предложили серьезный сдвиг в стратегии отношений между ЕС и Москвой, не проконсультировавшись должным образом с другими, в том числе с наиболее пострадавшими странами Восточной Европы, сказал дипломатический источник Bloomberg. Они также раскритиковали идею сотрудничества с Россией в борьбе с организованной преступностью, учитывая то, что ЕС обвиняет Кремль в убийствах и в попытках убийств его противников на территории европейских стран, в частности Великобритании и Германии.

По данным Bloomberg Меркель и Макрон также добивались включения в итоговое коммюнике фразы о необходимости «выборочно взаимодействовать» с Россией. В итоге в этом Париж и Берлин преуспели, отмечает  «Коммерсант».

Предложение Ангелы Меркель, для которой этот саммит ЕС должен стать последним, не было принято.
Предложение Ангелы Меркель, для которой этот саммит ЕС должен стать последним, не было принято. AP - Olivier Matthys

Однако в том же документе говорится: «Евросовет подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа на любые дальнейшие вредоносные, незаконные и подрывные действия России...». В связи с этим Европейский совет поручил Еврокомиссии и внешнеполитической службе под руководством Жозепа Борреля «представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции», для ответа «на любые дальнейшие вредоносные, незаконные и подрывные действия России», цитирует документ газета «Коммерсант».

Кроме того, в документе подчеркивается: «Европейский совет ждет, что российское руководство продемонстрирует более конструктивную деятельность (...) и прекратит действия против ЕС и его государств-членов, а также против третьих стран». Участники саммита также осудили ограничение фундаментальных свобод в России и «сокращающееся пространство для гражданского общества».

В пятницу, 25 июня, на решение саммита ЕС отреагировали в Москве. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявил о том, что в Кремле сожалеют в связи с отказом ЕС поддержать инициативу Ангелы Меркель и попытаться восстановить диалог. «Путин был и остается заинтересован в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем», — заверил пресс-секретарь, напомнив слова президента РФ о том, что Москва готова идти в развитии отношений с ЕС так далеко, как готовы идти европейские  партнеры, пишет МК.

Песков напомнил, что в статье, опубликованной опубликовал в немецкой газете Die Zeit к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, Путин «послал достаточно позитивные месседжи европейцам» о восстановлении отношений и диалога.

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