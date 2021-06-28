Беларусь выходит из Восточного партнерства

МИД Беларуси заявляет, что приостановка участия в инициативе ЕС — одна из ответных мер на новые санкции Евросоюза.

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Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, 28 июня в ведомство был вызван глава представительства ЕС в Минске Дирк Шубель «в связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси». Европейскому дипломату было заявлено о приостановке участия Беларуси в Восточном партнерстве, а также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы «довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций». Постоянный представитель Беларуси при ЕС Александр Михневич в свою очередь отзывается для консультаций в Минск.

Кроме того, Беларусь намерена приостановить действие соглашения с ЕС о реадмиссии: «Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью».

По информации МИД, «в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер».

В МИД отмечают, что это не весь перечень ответных мер на санкции Запада, «Беларусь продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера».

В ведомстве надеются, что «должностные лица ЕС и его государств-участников осознают ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода в отношениях с Беларусью».

Напомним, четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси был одобрен 21 июня, в тот же день новые санкции ввели и США. 24 июня Евросоюз ввел секторальные экономические санкции в отношении Беларуси как ответ «на продолжающиеся нарушения прав человека в стране, репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание находившихся на борту Романа Протасевича и Софии Сапеги».

Секторальные экономические санкции запрещают прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт любому лицу в Беларуси оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для использования в мониторинге или перехвате интернета и телефонной связи. Запрещена передача товаров и технологий двойного назначения для использования в военных целях. Санкции ограничивают торговлю нефтепродуктами, калийными удобрениями и товарами, используемыми для производства табачных изделий.

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