В Евросоюзе начал действовать ковид-сертификат для поездок

Для граждан третьих стран — например, России или Украины — возможность получить европейский ковид-сертификат остается пока только гипотетической.

С 1 июля на территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны, не входящих в ЕС, начали действовать цифровые ковид-сертификаты, которые должны облегчить поездки граждан между 31 государством, где действует новый «санитарный паспорт». При общих рамочных правилах работы сертификатов решения по целому ряду вопросов оставлены на усмотрение отдельных стран. Для граждан третьих стран — например, России или Украины — возможность получить европейский санитарный «пропуск» остается пока только гипотетической.

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Документ с официальным названием «Европейский цифровой ковид-сертификат» действует на территории 27 стран Евросоюза, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, являющихся частью шенгенской зоны. Выдаваемое бесплатно свидетельство должно подтвердить вакцинацию от коронавируса, свежий негативный тест на ковид или выздоровление после перенесенной болезни. Сертификат выдается в электронном виде или в форме бумажного документа. Главный его элемент — это QR-код, а также цифровой ключ, необходимый для проверки подлинности кода.

Что касается сертификатов в цифровой форме, каждая страна ЕС решает, будет ли заветный QR-код включен в национальное антиковидное мобильное приложение (дли отслеживания цепочек заражения) или он будет доступен в специальном мобильном приложении. Во Франции 1 июля объявили об обновлении национального приложения TousAntiCovid, которое позволит конвертировать французский «санитарный пропуск» в общеевропейский сертификат.

Европейская комиссия создала единую цифровую платформу проверки подлинности ковид-сертификатов. Как сообщает AFP, по ситуации на вечер 30 июня к этой платформе была подключена 21 страна (из 31-й), еще шесть государств технически готовы к подключению.

Еврокомиссия предусмотрела переходный период до 12 августа для стран, которым технически не удалось подключиться к единой системе с 1 июля. Их граждане при въезде в другие страны зоны свободного перемещения смогут предъявлять национальные «санитарные пропуска» при условии, что они содержат ту же информацию, что и европейский ковид-сертификат.

Обладатель европейского сертификата по прибытии в другую страну ЕС или Шенгена в принципе должны быть освобождены от тестирования на ковид или соблюдения карантина. Однако государства вправе вводить дополнительные ограничения на въезд из какой-либо страны или региона, где наблюдается существенное ухудшение эпидемиологической обстановки. Об этих ограничениях они обязаны уведомить Еврокомиссию за 48 часов.

As promised, the #EUCOVIDCertificate is ready ✅



All EU and European Economic Area countries are live connected to the gateway.



They can all (except one) start issuing and using the Certificate in order to facilitate safe free movement of citizens in the EU during the pandemic. pic.twitter.com/B32v6HwLHp — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 1, 2021

В ЕС создан единый сайт Re-open EU, на котором можно получить информацию о правилах въезда в каждую из стран.

Для вакцинированных

Согласно общим правилам, европейский сертификат предназначен для тех, кто привит от ковида одной из разрешенных на территории ЕС четырех вакцин — фирм Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford и Janssen (Johnson & Johnson).

Согласно рекомендации Еврокомиссии, страны ЕС также могут — но не обязаны — впускать к себе граждан, привитых вакциной, разрешенной только национальным регулятором одной из европейских стран (например, российским «Спутником V», который применяется в Венгрии).

Еврокомиссия также рекомендовала считать официально вакцинированными тех, кто получил прививку препаратом, входящим в список одобренных Всемирной организацией здравоохранения. В этот список — помимо четырех разрешенных в ЕС вакцин — входят варианты препарата AstraZeneca, производимые в Индии и Южной Корее, а также китайские Sinopharm и Sinovac. Отдельные страны ЕС не обязаны следовать этой рекомендации.

Для имеющих тест на ковид

Единый сертификат также может содержать информацию об отрицательном тесте на ковид — ПЦР-тесте или антигенном экспресс-тесте. Тесты на антитела к коронавирусу не являются основанием для выдачи сертификатов из-за их недостаточной надежности.

Сложность ситуации заключается в том, что требования к тестам для въезжающих каждая страна определяет самостоятельно. Так, какие-то страны могут принимать результаты только ПЦР-тестов или устанавливать «сроки годности» каждого теста — 72 или 48 часов до въезда.

In time for summer!



The #EUCOVIDCertificate is now up and running. Get yours today to ease your travel across the EU.



Europe is re-opening! pic.twitter.com/DZOCNTVDbK — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2021

Например, Франция при въезде из стран т.н. «зеленой зоны» (с благоприятной эпидобстановкой) требует для непривитых ПЦР или антигенного теста, сделанного не ранее чем за 72 часа. А для въезда из стран «красной зоны» (с высокими показателями заражения и распространением новых опасных штаммов) тесты должны быть сделаны не ранее чем за 48 часов.

Для переболевших

«Санитарный пропуск» ЕС также будет доступен для переболевших ковидом и выработавших антитела к вирусу. Общее правило выдачи — на основании положительного ПЦР-теста спустя определенный срок после его получения. Во Франции, например, свидетельство переболевшему выдается через 15 дней после получения положительных результатов тестирования. Для переболевших срок действия европейского сертификата установлен в 180 дней.

Сертификат ЕС и граждане третьих стран

AFP отмечает, что в перспективе европейский ковид-сертификат, облегчающий перемещения внутри ЕС и Шенгенской зоны, может стать доступным гражданам третьих стран. С некоторыми государствами — например, с США и Великобританией — Еврокомиссия уже ведет переговоры о взаимном признании «санитарных пропусков» и совместимости систем их выдачи.

Deutsche Welle напоминает, что еще в апреле власти Украины начали вести диалог с ЕС о взаимном признании ковид-сертификатов, но на запрос DW о состоянии этих переговоров в Еврокомиссии пока не смогли ответить.

Также отдельные страны ЕС получили теоретическое право — в отдельных случаях — выдавать гражданам третьих государств сертификаты европейского образца, подтверждающие их вакцинацию от ковида за рубежами единой Европы.

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