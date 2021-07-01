COVID-19: ВОЗ предупредила о возобновлении роста числа заражений в Европе

Глава бюро ВОЗ, которое отвечает за ситуацию в 53 странах региона Европы, указал в этот четверг на серьезный риск начала новой волны эпидемии на континенте.

Всемирная организации здравоохранения обеспокоена возобновившимся на Европейском континенте ростом числа случаев заражения коронавирусом после десяти недель спада эпидемии. Об этом на пресс-конференции 1 июля сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. ВОЗ также призвала власти европейских городов, принимающих матчи Чемпионата Европы по футболу, усилить санитарно-эпидемиологический контроль болельщиков, приезжающих на матчи.

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Глава бюро ВОЗ, которое отвечает за ситуацию в 53 странах региона Европы, указал в этот четверг на серьезный риск начала новой волны эпидемии на континенте. По словам Ханса Клюге, после десяти недель непрерывного снижения числа новых выявляемых случаев коронавирусной инфекции на прошлой неделе в регионе Европы их число выросло на 10%. Представитель ВОЗ объясняет эту тревожную статистику смягчением санитарных ограничений, ростом числа поездок и массовых мероприятий в начинающийся период летних отпусков.

Европейское региональное бюро ВОЗ прогнозирует, что штамм коронавируса Дельта (в прошлом — «индийский» вариант) может уже к августу стать доминирующим в Европе. AFP отмечает, что прогноз агентства ООН совпадает с оценкой Европейского центра по контролю и предупреждению заболеваний ECDC, который полагает, что к началу августа на штамм Дельта будет приходиться 70% заражений коронавирусом в странах Европейского союза, а к концу месяца этот показатель вырастет до 90%.

На пресс-конференции Ханс Клюге отметил, что в подведомственном ему европейском регионе к августу не приходится ждать полной вакцинации населения, в то время как большинство санитарных ограничений будут сняты. По словам представителя ВОЗ, на данный момент ни одной дозы вакцины в регионе не получило 63% населения.

Немецкий министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в четверг, 1 июля, не исключил, что в Германии уже в июле 70-80% заражений будут вызваны штаммом Дельта. Во Франции, по последним сообщениям Минздрава, этот вариант коронавируса выявляют пока примерно в 20% случаев заражения.

1 июля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что, согласно появляющимся сейчас данным исследований, одобренные в ЕС четыре вакцины обеспечивают защиту от штамма Дельта — в случае полной вакцинации двумя дозами. Как сказал Макро Кавальери, отвечающий за стратегию вакцинации в EMA, лабораторные исследования показывают, что вырабатываемые после прививки антитела способны нейтрализовать в том числе и штамм Дельта.

Ковид и Евро-2020

Кэтрин Смолвуд из Европейского регионального бюро ВОЗ на пресс-конференции 1 июля выразила опасение в том, что новая волна эпидемии может начаться на континенте до наступления осени.

Она также призвала власти европейских городов, принимающих матчи Чемпионата Европы по футболу, усилить санитарно-эпидемиологический контроль болельщиков, приезжающих на матчи.

Речь идет о Лондоне, который принимает игры полуфинала и финала Евро, Санкт-Петербурге, где 2 июля пройдет встреча 1/4 финала Испания – Швейцария, а также Баку, где 3 июля состоится матч Дания – Чехия.

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