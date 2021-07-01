COVID-19: ВОЗ предупредила о возобновлении роста числа заражений в Европе
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Всемирная организации здравоохранения обеспокоена возобновившимся на Европейском континенте ростом числа случаев заражения коронавирусом после десяти недель спада эпидемии. Об этом на пресс-конференции 1 июля сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. ВОЗ также призвала власти европейских городов, принимающих матчи Чемпионата Европы по футболу, усилить санитарно-эпидемиологический контроль болельщиков, приезжающих на матчи.
Глава бюро ВОЗ, которое отвечает за ситуацию в 53 странах региона Европы, указал в этот четверг на серьезный риск начала новой волны эпидемии на континенте. По словам Ханса Клюге, после десяти недель непрерывного снижения числа новых выявляемых случаев коронавирусной инфекции на прошлой неделе в регионе Европы их число выросло на 10%. Представитель ВОЗ объясняет эту тревожную статистику смягчением санитарных ограничений, ростом числа поездок и массовых мероприятий в начинающийся период летних отпусков.
Европейское региональное бюро ВОЗ прогнозирует, что штамм коронавируса Дельта (в прошлом — «индийский» вариант) может уже к августу стать доминирующим в Европе. AFP отмечает, что прогноз агентства ООН совпадает с оценкой Европейского центра по контролю и предупреждению заболеваний ECDC, который полагает, что к началу августа на штамм Дельта будет приходиться 70% заражений коронавирусом в странах Европейского союза, а к концу месяца этот показатель вырастет до 90%.
На пресс-конференции Ханс Клюге отметил, что в подведомственном ему европейском регионе к августу не приходится ждать полной вакцинации населения, в то время как большинство санитарных ограничений будут сняты. По словам представителя ВОЗ, на данный момент ни одной дозы вакцины в регионе не получило 63% населения.
Немецкий министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в четверг, 1 июля, не исключил, что в Германии уже в июле 70-80% заражений будут вызваны штаммом Дельта. Во Франции, по последним сообщениям Минздрава, этот вариант коронавируса выявляют пока примерно в 20% случаев заражения.
1 июля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что, согласно появляющимся сейчас данным исследований, одобренные в ЕС четыре вакцины обеспечивают защиту от штамма Дельта — в случае полной вакцинации двумя дозами. Как сказал Макро Кавальери, отвечающий за стратегию вакцинации в EMA, лабораторные исследования показывают, что вырабатываемые после прививки антитела способны нейтрализовать в том числе и штамм Дельта.
Ковид и Евро-2020
Кэтрин Смолвуд из Европейского регионального бюро ВОЗ на пресс-конференции 1 июля выразила опасение в том, что новая волна эпидемии может начаться на континенте до наступления осени.
Она также призвала власти европейских городов, принимающих матчи Чемпионата Европы по футболу, усилить санитарно-эпидемиологический контроль болельщиков, приезжающих на матчи.
Речь идет о Лондоне, который принимает игры полуфинала и финала Евро, Санкт-Петербурге, где 2 июля пройдет встреча 1/4 финала Испания – Швейцария, а также Баку, где 3 июля состоится матч Дания – Чехия.
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