Адвокат: дело Марии Колесниковой и Максима Знака передали в облсуд Минска

В Беларуси в суд передали уголовное дело в отношении оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака, которых следствие обвинило в заговоре с целью захвата власти. О передаче дела в Минский областной суд сообщил адвокат Знака Дмитрий Лаевский в своем телеграм-канале.

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«Дата рассмотрения пока неизвестна. Готовимся к разбирательству (…) Защитой с самого начала последовательно оспаривалось обвинение ввиду отсутствия составов каких-либо преступлений. Мы покажем в суде, что обвинение не имеет под собой никаких правовых оснований», — написал адвокат Лаевский.

О передаче в суд дела против Марии Колесниковой и Максима Знака стало известно накануне оглашения в Минске приговора банкиру Виктору Бабарико, который претендовал на пост президента страны и в штабе которого работали Колесникова и Знак. Всех троих правозащитники признали политическими заключенными.

Мария Колесникова и Максим Знак входили в Координационный совет оппозиции (Координационный совет по урегулированию политического кризиса в Беларуси), созданный после выборов президента Беларуси 9 августа и объявленной властями победы Лукашенко.

Колесникову задержали 7 сентября 2020 года в центре Минска. На следующий день ее и двух представителей КС Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно привезли на границу с Украиной, чтобы выслать из страны. Однако Колесникову выдворить не удалось — на границе она порвала свой паспорт. Кандидат юридических наук адвокат Максим Знак был задержан в Минске 9 сентября прошлого года.

Оппозиционеров обвинили по трем статьям УК. Во-первых, в «заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем» (ч. 1 ст. 357). Второе обвинение — «создание экстремистского формирования и руководство им» (ч. 1 ст. 361-1). Наконец, обвинение в «призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» с использованием СМИ и интернета. Обвиняемым грозит до 12 лет тюремного заключения.

Мария Колесникова Максим Знак своей вины категорически не признают.

«Заговором» следствие сочло сам факт создания КС оппозиции, который требовал политического диалога с властью и проведения новых — честных — выборов президента. В вину Колесниковой и Знаку ставят заявления о фальсификации результатов выборов 9 августа, о нелегитимности власти Лукашенко, о потере доверия народа к власти, а также призывы к забастовкам на госпредприятиях с политическими требованиями.

17 июня в письменном интервью Deutsche Welle юрист и политзаключенный Максим Знак отметил:

«Самое печальное, что исходя из смысла обвинения, экстремистами можно считать всех уважаемых белорусов, которые вошли в Координационный совет, чтобы хоть как-то помочь в переходе к конструктивному решению в контексте августа 2020 года. А еще более печально то, что, обвиняя нас в заговоре, проявившимся якобы в публичном давлении на власть, следствие фактически обвиняет каждого, кто выражает свое несогласие, в непосредственном "исполнении" этого предполагаемого "заговора"».

7 июля исполняется 10 месяцев со дня заключения Марии Колесниковой. К этой печальной дате белорусская редакция «Радио Свобода» подготовила большой материал о письмах, написанных бывшей главой предвыборного штаба Виктора Бабарико из СИЗО.

►"Мне можно присылать ноты – они так классно звучат в голове". О чем пишет Мария Колесникова из минского СИЗО

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