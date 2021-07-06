«Безумный срок»: 14 лет колонии усиленного режима для Виктора Бабарико

Виктор Бабарико, соперник Лукашенко на выборах, получил 14 лет колонии усиленного режима. Возможности обжаловать приговор у бывшего главы правления «Белгазпромбанка» и экс-претендента на пост президента страны не будет — приговор вынес Верховный суд, его решения не пересматриваются.

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6 июля Виктор Бабарико был приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима. Приговор вынес судья Верховного суда Игорь Любовицкий.

Виктор Бабарико признан виновным в отмывании средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса), а также в получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК). Бабарико не признал свою вину ни по одному из пунктов обвинения.

Прокурор Сергей Гиргель запрашивал для Бабарико 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Виктор Бабарико был задержан 18 июня 2020 года.

На суд прибыли европейский дипломаты. Виктор Бабарико был признан политическим заключенным.

Бабарико не пошел на сделку со следствием в отличие от остальных фигурантов дела. На суде он заявил, что считает дело необоснованным и политически мотивированным. По его словам, у уголовного преследования изначально была одна-единственная цель — не допустить его участия в президентских выборах.

«Мы будем добиваться отмены этого приговора всеми доступными средствами правовой защиты»



Адвокат Дмитрий Лаевский о приговоре Виктору Бабарико, который получил сегодня 14 лет колонии усиленного режима. #Беларусь pic.twitter.com/Pf1NcfanC2 — RFI на русском (@RFI_Ru) July 6, 2021

Виктор Бабарико рассматривался как главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа 2020 года. Его штаб собрал более 430 тысяч подписей за выдвижение кандидатом в президенты, но в регистрации ему отказали.

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская прокомментировала вынесенное сегодня в Минске судебное решение: «Сегодня был оглашен приговор по делу Виктора Бабарико. Безумный срок человеку, который решил пойти в политику и стал одним из лидеров, которые разбудили страну от долгого сна. 14 лет — за веру в идею: однажды нам будет сложно объяснить своим внукам, что это действительно происходило. Но Виктор говорил, что стране нужен хороший менеджер, — и я знаю, что настанет время, когда такой менеджер поможет нам с вами отстроить страну».

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В так называемом «деле Белгазпромбанка» было всего восемь обвиняемых, семь из них обвинили в получении, а одного — в даче взятки. До начала процесса пресс-служба Верховного суда сообщала, что с шестью обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Всем вынесены обвинительные приговоры. Бывший зампред правления «Белгазпромбанка» Сергей Шабан получил 6 лет лишения свободы, другой зампред Дмитрий Кузьмич — 6,5 лет, и.о. председателя правления Кирилл Бадей, зампреды Сергей Добролет и Александр Ильясюк — по 5,5 лет, основатель компании «Активлизинг» Виктор Кобяк — 3 года, бывший первый зампред правления банка Алексей Задойко — 5 лет т.н. «домашней химии».

Реакции

Посольство США в Минске опубликовало краткое заявление.

Вынесенным сегодня жестоким приговором Виктору Бабарико белорусская судебная система продемонстрировала имитацию правосудия и то, что режим Лукашенко не остановится ни перед чем, чтобы сохранить власть. https://t.co/1ovSwYnffM — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) July 6, 2021

Европейская служба внешних связей в своем заявлении назвала вердикт Виктору Бабарико «одним из по меньшей мере 125 несправедливых и произвольных недавних приговоров белорусских судов в ходе политически мотивированных судебных процессов». Европейский союз вновь потребовал «немедленного и безоговорочного освобождения» Виктора Бабарико и всех белорусских политзаключенных.

«Виктора Бабарико сегодня приговорили к 14 годам лишения свободы. Он содержался под стражей с 18 июня 2020 года по единственной причине — за то что попытался реализовать свое политическое право баллотироваться в качестве кандидата на президентских выборах в августе 2020 года. Этот приговор является одним из по меньшей мере 125 несправедливых и произвольных недавних приговоров белорусских судов в ходе политически мотивированных судебных процессов, часто проводимых за закрытыми дверями и без соблюдения надлежащей правовой процедуры. Сегодня в Беларуси более 530 политических заключенных, сотни задокументированных случаев пыток и продолжающиеся репрессии против всех слоев общества с целью заставить замолчать любое инакомыслие, а также скрыть жестокое обращение в местах лишения свободы. Режим Лукашенко явно нарушает международные права человека, которые он обязался соблюдать. Совсем недавно это подтвердил и спецдокладчик ООН по Беларуси. ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения г-на Бабарико, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, находящихся за решеткой за осуществление своих основных прав. Режим должен положить конец репрессиям и несправедливости и привлечь виновных к ответственности».

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