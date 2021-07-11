Евросоюз отправит вертолеты в Литву для патрулирования границы с Беларусью

Европейское агентство охраны границ и береговой линии Frontex направит в Литву вертолеты и дополнительные силы для усиления контроля границы с Беларусью. Об этом в субботу вечером, 10 июля, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа по итогам переговоров с главой Frontex Фабрисом Леггери.

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Из-за наплыва нелегальных мигрантов в Литву через белорусскую границу Евросоюз направит дополнительные силы в помощь литовским пограничникам. Европейское агентство охраны границ и береговой линии Frontex отправит в Литву вертолеты, пограничные патрули, переводчиков.

Агентство Frontex сообщило, что со следующей недели более чем вдвое увеличит масштабы операции на литовско-белорусской границе. «Мы готовы усилить уровень поддержки и разместить больше европейских офицеров и оборудования. […] Граница Литвы — наша общая внешняя граница, и Frontex готов помочь там, где это необходимо», — говорится в заявлении Леджери.

Поток мигрантов на литовско-белорусской границе усилился после того, как власти Беларуси заявили, что из-за введенных ЕС санкций против Минска не будут сдерживать мигрантов на своей территории. По данным МВД Литвы, с начала 2021 года на границе с Беларусью были задержаны 1634 мигранта, среди которых больше всего было граждан Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи и Ирана.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации, позволяющий правительству быстрее оказывать помощь мигрантам. В Вильнюсе также заявили о намерении построить заградительные барьеры вдоль всей границы с Беларусью. На укрепление границы планируется выделить 42 млн евро. Одновременно правительство Литвы пообещало подготовить законопроекты, упрощающие процедуру предоставления убежища мигрантам.

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