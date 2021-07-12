Партия президента Майи Санду победила на досрочных парламентских выборах в Молдове

В Молдове в результате прошедших в воскресенье внеочередных выборов в парламент прошли три партии из двадцати, участвовавших в избирательной кампании. На данный момент ЦИК обработала более 99% протоколов.

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Как показывают последние данные голосования, партия «Действие и солидарность» (PAS), основанная действующим президентом Майей Санду, лидирует с 52,72% голосов. Противостоящий им блок коммунистов и социалистов во главе с бывшими президентами Республики Молдова Владимиром Ворониным и Игорем Додоном получил 27,24% голосов.

У национал-консервативной партии «Шор» во главе с предпринимателем Иланом Шором – 5,75%. Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер. Избирательный блок бизнесмена Ренато Усатого, на которого заведены несколько уголовных дел в России, набрал 4,11 процента.

По оценке председателя ЦИК, досрочные парламентские выборы в Молдове прошли без существенных нарушений. Явка избирателей составила 48,4%.

За 101 место в парламенте боролись 20 партий, два блока и один независимый кандидат. В случае победы на выборах президентская партия PAS сможет самостоятельно сформировать правительство. Для получения абсолютного большинства ей необходимо получить 63 из 101 депутатских мандата. Это может произойти за счет пропорционального перераспределения голосов партий, которые не преодолели пятипроцентный барьер для прохождения в парламент.

Новый парламент должен приступить к работе 27 августа.

Досрочные выборы в Молдове были объявлены после того, как предыдущий состав парламента в течение нескольких месяцев препятствовал формированию правительства.

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