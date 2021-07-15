Число жертв наводнений в Германии продолжает расти

Обильные ливни привели к наводнениям в Германии и Бельгии. В четверг, 15 июля, сообщается о том, что не менее 42 человек стали жертвами стихии в Германии и 7 — в Бельгии. Десятки числятся пропавшими без вести.

Реклама Читать далее

Ливни принес циклон «Бернд». Ненастье обрушилось на западную часть Германии. Особенно сильно пострадала федеральная земля Рейнланд-Пфальц, ее район Арвайлер, где из-за осадков обрушились шесть домов. В районе введено чрезвычайное положение.

Несколько немецких городов из-за подтоплений оказались в изоляции и выбрались на крыши своих домов, их эвакуировали спасатели на вертолетах. Перебои в электроэнергии и подаче питьевой воды из-за ненастья были отмечены в различных частях земель Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. В этих землях также подтоплены железнодорожные пути, что усложняет или вовсе делает невозможным передвижение между регионами.

Пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Стеффен Зайберт от ее имени опубликовал в твиттере соболезнования близким погибших и пострадавшим в ненастье, которое в публикации названо катастрофой.

В Бельгии спасательные службы обнаружили тела четверых погибших в округе Вервье на востоке страны. За день до этого двое погибли недалеко от Льежа, и еще одно тело было обнаружено на юге Намура.

Во Франции в 11 департаментах был объявлен оранжевый уровень опасности в связи с ливнями и угрозой наводнений. Особенно внимательными метеорологи и спасательные службы просят быть жителей департаментов Верхняя Марна, Верхняя Сона, Юра, Дуб. Повышение уровня воды в водоемах прогнозируют в Нижнем и Верхнем Рейне, Марне, Арденнах, Мозеле и еще нескольких регионах Франции.

В Мозеле плохая погода стала причиной перебоев в железнодорожном сообщении. В четверг, 15 июля, утром, поезда не ходят между вокзалами Тионвиля и Люксембурга. Некоторые автомобильные дороги также перекрыты из-за подтоплений или поваленных ветром деревьев.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться