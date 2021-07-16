В ООН обеспокоены новым витком репрессий в Беларуси и требуют освободить задержанных

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что «глубоко обеспокоена» новым витком репрессий в Беларуси, где силовики в последние дни проводят рейды у журналистов и правозащитников, сопровождающиеся задержаниями.

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«Такие репрессии совершенно недопустимы», — говорится в коммюнике Верховного комиссара ООН от 15 июля. Последние события «подчеркивают вопиющее игнорирование белорусскими властями своих обязательств по международному праву в области прав человека», — заявила Мишель Бачелет.

Она в очередной раз призвала власти Беларуси прекратить политику запугивания и преследования гражданского общества и журналистов. Бачелет также призвала немедленно освободить всех, кто остается под стражей.

В пятницу, 16 июля, белорусские силовики пришли с обысками к ряду журналистов «Белсата», «Радио Свобода» сразу в нескольких городах. Сообщается о задержанных. В среду, 14 июля, обыски и задержания прошли в правозащитных организациях. Ранее силовики фактически разгромили новостные порталы TUT.by и «Наша нива». По состоянию на 16 июля политическими заключенными в Беларуси признаны 563 человека.

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