Наводнения в Европе: более 120 погибших в Германии и Бельгии, ведутся поиски пропавших

В Германии разрушительное наводнение привело к гибели более ста человек, еще о 23 погибших сообщают в Бельгии

Большее 120 человек погибли в результате разрушительного наводнения в Европе, большинство погибших — на западе Германии, где спасатели продолжают поиски сотен пропавших без вести.

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По последним данным местных властей на 16 июля, как минимум 103 человека погибли из-за наводнений на западе Германии. В соседней Бельгии, по предварительным данным МВД, погибли 20 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести (ранее газета Le Soir сообщала о 23 погибших). От наводнений пострадали также Люксембург и Нидерланды.

Сильнее всего от стихийного бедствия пострадали германские земли Рейнланд-Пфальц на юго-западе страны, где погибли по меньшей мере 60 человек, и Северный Рейн-Вестфалия, где сообщили о минимум 43 погибших. В Германии опасаются, что количество жертв может возрасти: сотни людей числятся пропавшими без вести. В Бельгии для всех, кто не может связаться с близкими, организовали центр информации по номеру 1771.

В некоторых регионах на западе Германии дожди должны продолжиться, уровень воды в Рейне и его притоках растет. Канцлер Германии Ангела Меркель, отправившаяся с визитом в Вашингтон, выразила опасение, что масштабы катастрофы станут ясны только через несколько дней. Она сказала, что глубоко потрясена случившимся. Президент США Джо Байден выразил ей свои соболезнования.

На фоне разрушительного наводнения президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал «решительно» вести борьбу с изменениями климата, подчеркнув, что это единственный выход перед лицом подобных экстремальных погодных явлений.

Франция солидарна со странами, пострадавшими от наводнения, — написал президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мои мысли сейчас — о жертвах стихийного бедствия, которое сильно ударило по Германии, Бельгии, Люксембургу и Нидерландам. Франция солидарна (с ними) в этом испытании. Наша помощь уже развернута в Бельгии. И будет развернута везде, где это будет нужно», — написал Эмманюэль Макрон.

Как сообщил накануне вечером премьер-министр Франции Жан Кастекс, сорок французских военных спасателей и вертолет с командой спасателей прибыли в бельгийский Льеж.

В связи с трагическими последствиями наводнений президент России Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

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