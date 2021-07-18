Эстония отказалась отправлять нового посла в Беларусь.

Таллинн не считает Александра Лукашенко законным главой Беларуси, поэтому новому послу Эстонии Яаку Ленсменту неуместно ехать в Минск для вручения верительных грамот, заявил эстонский МИД.

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Как написала министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс в колонке для издания Eesti Paevaleht, опубликованной в субботу, 17 июля, «Это было бы совершенно неуместно, поскольку ни Эстония, ни ЕС не признают результаты прошедших в прошлом августе белорусских президентских выборов, которые были отмечены массовым мошенничеством». Выдача верительных грамот в обычном порядке «может быть истолкована как изменение позиции Эстонии», отметила она.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 6 июля назначила новым послом в Минске Яака Ленсмента. Его инаугурация намечена на сентябрь, однако все зависит от оценки Таллинном обстановки в Беларуси, указал эстонский МИД.

По словам главы эстонского внешнеполитического ведомства, рассматривается несколько вариантов работы нового посла. Возможно, что Яак Ленсмент будет работать из Таллинна, либо на работу в Минск будет направлен временный поверенный. Еще одним вариантом является отказ от дальнейших шагов и продолжение работы с сокращенным составом посольства.

В 2020 году Евросоюз ввел три пакета санкций в отношении Минска за фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и за репрессии в отношении протестующих. В общей сложности в санкционном списке стоят 166 человек, включая самого Александра Лукашенко, а также 15 юридических лиц.

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