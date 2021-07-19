В Беларуси участники оппозиционных Telegram-чатов приговорены к колонии строгого режима

Суд в Минске приговорил 11 участников оппозиционных Telegram-чатов к заключению в колонии строгого режима сроком от 5 до 9 лет. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

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Как говорится в сообщении сайта центра «Весна», речь идет о чатах «ОГСБ», «Подработка Минск», «100» и «101», участники которых, по версии обвинения, распространяли призывы к участию в массовых беспорядках и собирались поджечь три магазина сети «Табакерка».

Трех человек — Артема Косаковского, Дмитрия Ластовского и Дмитрия Жебуртовича — признали виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках (по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК) и приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

Восемь лет колонии усиленного режима по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 (приготовление к участию в массовых беспорядках), а также по ч. 1 ст. 13 и ч. 3 ст. 218 (приготовление к умышленному уничтожению либо повреждению имущества организованной группой) получили Павел Недбайло, Ростислав Стефанович, Евгений Пропольский, Александр Резник, Сергей Плонис, Артем Мицук и Александр Юрчик.

Еще один фигурант дела Юрий Белько приговорен к девяти годам колонии усиленного режима. Помимо статей, применяемых к другим осужденным, его признали виновным еще по ч. 2 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).

Пятерых фигурантов дела, как передает «Весна», задержали 29 сентября, остальных немного позднее. Задержанные неоднократно жаловались на пытки и избиения со стороны силовиков. Один из осужденных, Дмитрий Ластовский, утверждал, что его заставляли писать признательные показания, приставив к голове пистолет.

Обвиняемый Давид Слащев – единственный, кому удалось уехать из Беларуси – сообщал, что заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков, в то время возглавлявший ГУБОПиК, лично заставлял задержанных снимать «покаяльное видео на камеру», требуя говорить, что всем членам группы «заплатили за их деятельность». Тех, кто отказывался это делать, жестоко избивали.

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