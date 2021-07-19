В Дании скончался автор карикатур на пророка Мухаммеда

Датский художник Курт Вестергаард, известный тем, что нарисовал карикатуру на пророка Мухаммеда, спровоцировавшую сильные беспорядки во многих мусульманских странах, умер в возрасте 86 лет.

В последние годы своей жизни Курт Вестергор, находясь под угрозой исламистов, был вынужден жить под защитой полиции по адресу, содержащемуся в секрете.

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Датский художник Курт Вестергор, известный тем, что нарисовал карикатуру на пророка Мухаммеда, спровоцировавшую масштабные протестные акции во многих мусульманских странах, умер в возрасте 86 лет. Об этом датским СМИ сообщила его семья в воскресенье, 18 июля.

Курт Вестергор умер во сне после продолжительной болезни, рассказали его родственники газете Berlingske. Иллюстратор является автором самого известного из 12 рисунков, опубликованных 30 сентября 2005 года консервативной датской ежедневной газетой Jyllands-Posten под названием «Лицо Магомета». В его статье пророк был изображен в тюрбане в форме бомбы.

Карикатуры сначала остались незамеченными, но через 15 дней в Копенгагене прошла демонстрация, после чего послы мусульманских стран в Дании выразили протест. Затем в феврале 2006 года гнев перерос в антидатские акты насилия в мусульманском мире, что в Дании расценили как самый серьезный внешнеполитический кризис для страны со времен Второй мировой войны.

Спровоцированное карикатурами насилие завершилось в 2015 году нападением, в результате которого в Париже погибло 12 членов сатирического еженедельника Charlie Hebdo, перепечатавшего карикатуры в 2012 году.

Курт Вестергор работал в Jyllands-Posten с середины 1980-х годов в качестве иллюстратора. Как пишет газета Berlingske, знаменитая карикатура на пророка Мухаммеда уже однажды была напечатана и не вызвала особых споров.

В последние годы жизни Курту Вестергору, как и ряду других авторов 12 карикатур на Мухаммеда, приходилось жить под защитой полиции по секретному адресу. В начале 2010 года датская полиция арестовала 28-летнего сомалийца, вооруженного ножом, в доме Курта Вестергаарда, который планировал его убить.

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