Светлана Тихановская находится с визитом в США по приглашению Госдепартамента

Лидер демократической белорусской оппозиции Светлана Тихановская находится с визитом в США по приглашению американских дипломатов. В понедельник, 19 июля, она провела переговоры с руководством Госдепартамента, призвав Вашингтон усилить давление на режим Лукашенко и поддержать гражданское общество Беларуси.

Реклама Читать далее

Светлана Тихановская сообщила, что в понедельник в рамках своего визита в США провела переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником внешнеполитического ведомства Дереком Шолле.

По ее словам, они обсудили перехват рейса Ryanair, атаки на белорусское гражданское общество и СМИ и «организованную режимом нелегальную миграцию в Литву» в качестве «мести» ЕС.

Светлана Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи белорусским независимым СМИ, поддержать гражданское общество, усилить экономическое давление на режим Лукашенко, синхронизировав действия с ЕС, Великобританией и Канадой.

Тихановская также призвала Вашинтон дать сигнал Москве о том, что «Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси». «Тогда Лукашенко не будет ставить под вопрос суверенитет Беларуси и безопасность целого региона», — отметила лидер белорусского гражданского общества, находящаяся в вынужденной эмиграции.

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская в ходе своего визита в США проведет переговоры в Госдепартаменте и в Белом доме, а также встретится с представителями «двухпартийного белорусского кокуса» в Конгрессе США — конгрессменами, которые занимаются белорусской тематикой.

У лидера белорусской оппозиции также запланированы встречи с сенаторами от обеих партий и руководителем американского агентства международной помощи USAID Самантой Пауэр. Как передает «Радио Свобода», Тихановская провела встречу с представителями белорусской диаспоры в Вашингтоне.

В интервью «Голосу Америки» Светлана Тихановская сказала: «Я хочу, чтобы все страны мира обратили внимание на Беларусь, хотя я понимаю, что в мире много разных проблем. Но мы боремся за ценности, которые являются общими для всего мира. И я хочу, чтобы США были лидерами в этой борьбе».

По ее мнению, режим Лукашенко освободит политических заключенных только при условии политического и экономического давления, к чему она вновь призвала Запад.

Тихановская отметила, что Россия, несмотря свою на поддержку режима Лукашенко, может быть частью урегулирования кризиса. «Мы постоянно направляем в Россию сигналы, что мы не ищем врагов. Мы ищем союзников. Мы хотим строить прозрачные отношения с Россией в будущем, но мы должны говорить о Беларуси, о нашем праве выбирать того президента, которого мы хотим», — добавила она.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться