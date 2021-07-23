ЕС осудил подавление инакомыслия и независимых СМИ в России

Дальнейшее преследование инакомыслия, оппозиции и независимых институтов в России перед выборами в Госдуму вызывает особенное беспокойство у Европейского союза. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей, опубликованном 22 июля.

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Заявление было опубликовано в связи с тем, что российские власти недавно признали ряд журналистов «иностранными агентами», а расследовательское издание «Проект» — «нежелательной организацией». «Иноагентом» был признан также созданный в 1993 году «Институт права и публичной политики». В результате давления со стороны властей правозащитное объединение «Команда 29» вынужденно прекратило работу.

«Результатом совокупного воздействия этих недавних решений, в сочетании с целым рядом репрессивных мер в отношении авторитетных НКО и отдельных лиц в России, является дальнейшее выдавливание инакомыслия, оппозиции, критического мнения и независимых институтов из российского пространства общественной дискуссии. Это вызывает особое беспокойство в преддверии сентябрьских выборов в Государственную Думу», — говорится в заявлении европейской дипломатической службы.

Ведомство во главе с Жозепом Боррелем напоминает, что Евросоюз неоднократно осуждал российские законы об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях», «поскольку они противоречат международным обязательствам России и ее приверженности правам человека».

Власти ЕС в очередной раз призывают Москву прекратить подавление гражданского общества и независимых СМИ. Вместе с тем Евросоюз выражает солидарность с российским гражданским обществом, правозащитниками, независимыми журналистами и заявляет, что продолжит их поддерживать.

Недавно список СМИ-«иноагентов» пополнился именами сразу восьми российских журналистов. Речь идет в том числе о главном редакторе расследовательского издания «Проект» Романе Баданине и четырех журналистах этого СМИ. Издатель «Проекта» Project Media, Inc. был признан «нежелательной организацией». По российскому закону, «нежелательным» организациям запрещено вести любую деятельность в России, а за сотрудничество с ними граждан могут привлечь к уголовной ответственности.

Тем временем правозащитное объединение «Команда 29» объявило о своем роспуске из-за давления со стороны властей. Непосредственно до закрытия Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Команды 29». Как пояснили юристы, ознакомившиеся с уведомлением, прокуратура отождествляет Команду 29 с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включенной в перечень «нежелательных организаций», с чем в «Команде 29» не согласны.

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