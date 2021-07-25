В Будапеште прошла акция в поддержку ЛГБТ после принятия закона против «гей-пропаганды»

В Будапеште тысячи людей вышли на акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества на фоне недавно принятого закона против «гей-пропаганды». Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на организаторов марша, в нем приняли участие больше людей, чем раньше. В знак солидарности к колонне присоединились десятки послов и других представителей иностранных дипведомств.

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Участники акции держали в руках радужные флаги, а также официальную символику Евросоюза и Венгрии. На плакаты поместили карикатуры на премьер-министра Виктора Орбана. Как утверждает швейцарское издание Le Temps, речь идет о крупнейшем марше в поддержку ЛГБТ в истории страны.

Акция ЛГБТ-сообщества прошла после того, как Орбан объявил о проведении референдума по закону о защите детей. Ранее его раскритиковали в Евросоюзе, а Еврокомиссия поставила Венгрии ультиматум и пригрозила ввести санкции. В Брюсселе сообщили, что инициировали юридический процесс против Будапешта, а дело, возможно, будет рассматриваться в Европейским суде. Как отмечает Би-би-си, закон осудили 17 из 27 стран Евросоюза.

«Брюссель совершал нападки на Венгрию из-за закона о защите детей», — сказал Виктор Орбан. По его словам, Еврокомиссия «злоупотребляет властью», а в Западной Европе ЛГБТ-активисты проводят мастер-классы по сексуальному просвещению в школах.

Закон о «гей-пропаганде», вступивший в силу в начале июля, запрещает информировать о гомосексуальности и транссексуальности в школах. Среди людей до 18 лет нельзя заниматься пропагандой гомосексуальности. Ранее в Венгрии в Конституции брак определили как союз мужчины и женщины. Гомосексуальные пары не могут усыновлять детей.

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