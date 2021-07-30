В ЕС обвиняют Лукашенко в использовании беженцев как «оружия», Литва ждет поддержки

Мигранты в палаточном лагере в Литве, недалеко от границы с Беларусью, 18 июля 2021 г.

На фоне миграционного кризиса в Литве ожидают еврокомиссара по внутренним делам Илву Йоханссон. В Вильнюсе ждут от ЕС не только финансовой поддержки, но и «совместных политических действий». Евросоюз готовится ужесточить санкции в отношении режима Александра Лукашенко, которого как в Вильнюсе, так и в Брюсселе обвиняют в организации миграционного давления на Литву и использовании беженцев в качестве «оружия».

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В последние месяцы в Литве наблюдается резкий рост нелегальной иммиграции из стран Африки и Ближнего Востока. В этом году в Литву из Беларуси нелегально прибыли уже более трех тысяч человек. В Вильнюсе не сомневаются, что это — акция, спланированная и организованная режимом Лукашенко, который намеренно отправляет к литовской границе мигрантов, используя их как «оружие».

В конце июля Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь больше не будет контролировать поток нелегальной миграции в Европу из-за санкций со стороны ЕС.

В связи с миграционным кризисом в начале июля в стране объявили режим чрезвычайного положения. В МВД Литвы подчеркивают, что режим ЧП введен не из-за того, что «существуют такие огромные проблемы, с которыми мы не справляемся», а для того, чтобы быстрее и эффективнее решать логистические проблемы. Ситуация усложняется пандемией коронавируса: все прибывающие должны быть помещены на карантин, что требует дополнительных ресурсов. В Литве также решили построить ограждение вдоль границы с Беларусью.

На фоне кризиса литовский Сейм в срочном порядке принял закон, ограничивающий права просителей убежища. Он касается сроков рассмотрения прошений и возможности оспорить отказ. 21 июля его подписал президент страны Гитанас Науседа, передавало Delfi. Меры вызвали критику правозащитного сообщества, президент потребовал доработать закон.

ЕС потребовал разъяснений от Ирака

Значительная часть прибывающих в Литву мигрантов с территории Беларуси — граждане Ирака. В Вильнюсе отмечали, что с 1 по 19 июня в Минск из Багдада прибыло девять рейсов, тогда как раньше регулярных полетов вообще не было.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от властей Ирака разъяснений об использовании багдадского аэропорта для доставки беженцев в Беларусь, передает AFP со ссылкой на его пресс-секретаря. Во вторник Боррель переговорил с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном «о способах противостоять растущему числу иракских граждан, нелегально прибывающих в Литву через Беларусь».

В интервью газете El País Жозеп Боррель подчеркнул, что Беларусь «искусственно оказывает миграционное давление на Литву». «К сожалению, иммигрантов опять используют как оружие», — сказал глава европейской дипломатии. «Был налажен маршрут. Иракских мигрантов транспортируют на самолетах из Багдада в Минск, затем на автобусах к литовской границе, которую они нелегально пересекают. Это ответ Беларуси на (европейские) санкции», — отметил Жозеп Боррель.

Ранее, в середине июля, Фуад Хусейн обещал, что власти Ирака проведут расследование относительно нелегального прибытия своих граждан в Литву. «Мы проведем расследование, и если преступные действия подтвердятся, мы предпримем все необходимые меры», — заявил он на встрече со своим литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.

В Литве ожидаю еврокомиссара по внутренним делам

На следующей неделе еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон планирует посетить Литву, передает Baltic News Service со ссылкой на министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Министр провела телефонные переговоры с еврокомиссаром.

По словам Билотайте, в ЕС «осознают серьезность ситуации» и планируют в ближайшее время оказать Литве финансовую поддержку для преодоления миграционного кризиса. Она отметила, что в ближайшее время Литва получит от ЕС 12 млн евро, и дополнительная поддержка планируется в будущем. Глава МВД Литвы подчеркнула, что помимо финансовой поддержки важны «совместные политические действия, в частности процедура возврата мигрантов в страны происхождения».

Ранее сообщалось, что Европейское агентство охраны границ и береговой линии Frontex направит в Литву вертолеты и дополнительные силы для усиления контроля границы с Беларусью.

ЕС готовиться ужесточить санкции против режима Лукашенко

Евросоюз утвердил уже четыре пакета санкций против режима Александра Лукашенко после силового подавления продемократических демонстраций, резкого усиления репрессий в отношении гражданского общества и перехвата рейса Ryanair для задержания бывшего главреда белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Санкции в частности запрещают импорт из Беларуси ряд нефтепродуктов и калийных удобрений, являющихся важным сектором белорусской экономики.

Сейчас страны Евросоюза готовят «более жесткие» экономические санкции против режима Лукашенко. Предложения будут рассмотрены на саммите глав МИД стран Евросоюза 21 сентября, передает AFP со ссылкой на дипломатические источники.

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