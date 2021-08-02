В Средиземном море за выходные спасли более 700 мигрантов

За прошедшие выходные корабли негосударственных организаций SOS Méditerranée и Sea Watch спасли более 700 мигрантов в Средиземном море. Как сообщили в НГО, всего с утра субботы было проведено шесть спасательных операции у берегов Ливии и Мальты. По данным правозащитников, в этом году бежать из Африки на лодках в Европу пытаются больше людей, чем в предыдущем.

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Более четырехсот человек были спасены во время совместной операции двух НГО в ночь с субботы на воскресенье. В SOS Méditerranée рассказали, что спасителям приходилось работать в «опасных» условиях — одна из деревянных лодок начала тонуть и набирала воду. На борту шлюпок находились беременные женщины, дети и трехмесячный младенец.

Где и как высадят мигрантов, пока не сообщается. Согласно международному праву, корабли должны пристать в один из портов, находящихся недалеко от мест кораблекрушений. Однако ранее Мальта и Италия неоднократно отказывались принимать суда негосударственных организаций.

По данным ООН, с начала 2021 года в Средиземном море погибли более 1100 человек, которые пытались попасть в Европу из Африки. Число попыток пересечь море на небольших деревянных или надувных лодках увеличилось по сравнению с предыдущим годом, утверждают в Международной организации по миграции (OIM).

«В прошлом году центральное Средиземноморье попытались пересечь менее 50 тысяч человек, — приводит AFP слова спикера OIM во Франции Селин Шмитт, — Учитывая население Европы, с таким числом людей можно справиться. Ведь в мире насчитывается более 82 миллионов беженцев». В Международной организации по миграции вновь потребовали от властей ЕС представить более «ясный, надежный и человечный» подход к проблеме попыток нелегально пересечь границу через Средиземное море.

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